Des résidents du quartier Jane et Finch, dans le nord-ouest de Toronto, sont encore secoués par les deux fusillades qui ont fait un mort et un blessé grave, vendredi et samedi, près de la même intersection.

La police a déclaré mardi que l’homme et l’adolescent étaient d’innocentes victimes et a accru sa présence dans le secteur. Le chef de police Myron Demkiew est venu dans le quartier mercredi pour rencontrer les résidents.

Ces efforts n’apaisent cependant pas les craintes de la population.

Un homme a été blessé par balle pour rien et un autre est mort pour rien , déplore Prem Shewbarran, qui assure que son quartier est d’habitude paisible et sécuritaire.

Je n’aime pas ça. Je pense que je peux parler pour tout le monde autour d’ici. Ils n’aiment pas ça non plus.

Il s’inquiète du fait qu’avec le temps doux, plus d’enfants jouent dehors.

J’ai peur , ajoute une résidente âgée qui refuse de donner son nom. D’habitude, je prends l’autobus, alors je dois me rendre à l’arrêt , explique-t-elle. L’adolescent blessé par balle vendredi attendait l’autobus, pour aller jouer au volleyball.

Nanayaw Asiffo a ouvert dans le quartier en octobre le marché Aseda, un magasin de produits caribéens et africains en octobre. Il constate que l’achalandage a diminué, surtout le soir.