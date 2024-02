Les premiers enquêteurs au dossier de Guylaine Potvin soulagés par le verdict

Les premiers enquêteurs au dossier du meurtre de Guylaine Potvin sont soulagés à la suite du verdict de culpabilité de Marc-André Grenon.

L’homme de 49 ans a été reconnu coupable mercredi de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave à l'issue de son procès qui s'est tenu devant juge et jury au palais de justice de Chicoutimi au cours des dernières semaines.

L’assassinat s’est produit à Jonquière en avril 2000 et Marc-André Grenon a été arrêté en octobre 2022 grâce à de nouvelles méthodes d’enquête avec l’ADN.

Toujours à l'esprit

Bruno Cormier et Pierre Lévesque ont été les premiers enquêteurs dans l'affaire au sein de ce qui était alors le service de police de Jonquière.

Les policiers sont aujourd'hui à la retraite, mais le dossier les poursuivait.

On se sent bien, on sent soulagés. C'est dur de décrire comment on se sent après un dossier qui a pris tant de temps à résoudre. Peu importe qui a résolu le dossier, c'est un dossier, en tout cas je parle pour moi, qui m'a tenu à coeur, auquel j'ai pensé tout le long de ma carrière et que tout le long de ma retraite, avec déjà 11 ans à la retraite, j'y pensais encore , a débuté Pierre Lévesque.

Ce dernier dit même qu’il ne se sentait pas complètement à la retraite tant que ce dossier allait demeurer ouvert.

6:17 Les policiers Bruno Cormier et Pierre Lévesque se remémorent l'enquête entourant le meurtre de Guylaine Potvin. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Il y a un sentiment de satisfaction qu'on perçoit depuis l'énoncé du verdict. On pense à tous nos confrères de travail qui ont mis du temps. Tous ces gens-là sont tous à la retraite. Tous ces gens-là regrettaient de ne pas avoir mis la main sur ce suspect-là avant de prendre leur retraite , a poursuivi son ancien collègue Bruno Cormier.

Le juge a d'ailleurs félicité le travail des policiers de l'époque qui a permis de clore l'enquête près de 24 ans plus tard.

Un lâche, selon le juge

Après avoir prononcé son verdict, le juge François Huot a été très direct avec Marc-André Grenon, disant qu’il avait été un lâche, [...] un peureux, [...] un pleutre.

Bruno Cormier a été très surpris en entendant le juge.

De cette façon-là, d'être aussi dur avec le suspect, moi c'est la première fois. Pendant que le juge le faisait, je me tournais la tête, je regardais Pierre, j'avais les yeux grands de même. Je me disais: Oh yes. On en parlait dans l'entourage qui était là, les gens ont été d'accord. J'ai même dit à la famille que j'ai eu l'impression que Guylaine s'était emparée du juge et que là elle disait ce qu'elle avait à dire , a-t-il ajouté précisant que selon lui les mots du juge avaient été justes.

Ouvrir en mode plein écran Une illustration du juge François Huot qui préside le procès de Marc-André Grenon au palais de justice de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Shannon Desbiens

Pour ce qui est de Pierre Lévesque, il est toujours demeuré confiant que l’auteur du meurtre serait épinglé un jour.

Je me suis toujours dit [...], je suis sûr qu'un jour ou l'autre on va le trouver parce qu'on avait de l'ADN qui aujourd'hui fait foi de tout , a-t-il mentionné.

