T.-N.-L. lance enquête sur l’embauche d'infirmières itinérantes

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a déclaré qu’une enquête sera lancée par la province afin d’évaluer si un contrat de plusieurs millions de dollars conclu pour embaucher des infirmières itinérantes était problématique.

Selon le journal Globe and Mail, la province a payé 35,6 millions de dollars en quelques mois pour faire venir des infirmières de l’extérieur par le biais d’agences privées et couvrir leurs salaires, formation et autres dépenses.

Les contrats auraient été conclus par les quatre autorités sanitaires régionales, avant qu’elles ne soient fusionnées au service sanitaire provincial, a indiqué Andrew Furey.

Mais, dit-il, un contrat avec la société privée Canadian Health Labs, basée à Toronto, pourrait possiblement être problématique. Il a donc demandé au ministre de la Santé de mener une enquête.

Il arrive que les choses dérapent pour une raison ou une autre , a-t-il dit.

La COVID-19 est-elle à blâmer?

Andrew Furey a affirmé mercredi que les infirmières itinérantes constituaient un fardeau économique pouvant causer des inefficacités dans le système de santé, mais qu’elles étaient nécessaires pour pallier les manques existant dans les établissements.

Il a rappelé que les autorités sanitaires ont souvent à choisir entre les embaucher ou fermer les urgences bien qu'ultimement personne ne souhaite vraiment avoir recours aux infirmières itinérantes.

Andrew Furey a souligné que certains contrats avec ces travailleuses d’agences privées ont été faits en 2021, au moment où la crise dans les établissements de santé liée à la pandémie de la COVID-19 faisait rage.

Il est possible que [les embauches ont été faites] dans l’urgence, afin de pouvoir continuer d’offrir le niveau de soins de santé qui était nécessaire en cette période remplie d’anxiété et de stress a-t-il avancé.

Le syndicat réclame une enquête de la vérificatrice générale

Le président du syndicat des employés des secteurs public et privé de Terre-Neuve-et-Labrador (NAPE), Jerry Earle, qui représente près de 10 000 travailleurs des soins de la santé, voit rouge.

Selon lui, signer des contrats représentant des millions de dollars avec des agences privées n’est ni plus ni moins qu'une façon pour les grandes entreprises d’avoir capitalisé sur la pandémie.

Ouvrir en mode plein écran Jerry Earle, président du syndicat NAPE. (Photo d'archives) Photo : Mike Simms/CBC

Ce n’est pas croyable, c’est à rester bouche bée , dit-il. Nos membres sont incroyablement fâchés.

Jerry Earle croit qu’une enquête de la vérificatrice générale est nécessaire, puisque, dit-il, les autorités sanitaires régionales n’ont pas suivi les protocoles appropriés dans la mise en œuvre des contrats.