Les maires à la rencontre des dirigeants de TES Canada

Les maires des MRC de Mékinac et des Chenaux ont rencontré mercredi les dirigeants de TES Canada. Durant ces deux rencontres, il a été question, notamment, des mouvements d’opposition citoyenne et de comment il serait possible d’améliorer les communications de l'entreprise.

Ce sont les MRC qui ont convoqué ces rencontres afin d’obtenir des réponses à leurs questions et à celles des citoyens.

Elles souhaitaient en apprendre plus sur ce projet de 4 milliards de dollars qui vise la construction d'une centaine d'éoliennes sur leur territoire pour alimenter une future usine de production d'hydrogène à Shawinigan.

On veut partir de ces informations-là pour éventuellement déterminer notre position comme MRC , a expliqué le maire de Champlain et préfet suppléant de la MRC des Chenaux, Guy Simon, quelques minutes avant la rencontre.

Le projet soumis à un référendum?

La MRC des Chenaux n'exclut pas totalement l’idée que le projet soit soumis à un référendum.

Pour qu’on soit plus transparent, la MRC, on, s’en irait vers un changement au règlement d’aménagement , explique le maire de Saint-Luc-de-Vincennes, Daniel Houle.

Daniel Houle, maire de Saint-Luc-de-Vincennes, pourrait organiser un référendum sur le projet.

Ce serait plus démocratique. Le monde aurait la chance de voter par référendum , ajoute-t-il.

De son côté, le préfet suppléant, Guy Simon, reste plus vague quant aux intentions de la MRC des Chenaux. On n’est pas rendus là , lance-t-il.

TES Canada face à l’opposition

Le directeur général de TES Canada, Éric Gauthier, est ressorti optimiste de ces deux rencontres.

On a eu une bonne conversation, on a écouté leurs recommandations.

Ça nous donne une belle opportunité d'ajuster le tir, puis de modifier certains des éléments.

Lorsqu’on lui demande si le mouvement d’opposition pourrait mener à ce qu’on remette le projet en question, ce dernier répond : pas du tout .

Le directeur général de TES Canada, Eric Gauthier, souhaite aller à la rencontre des citoyens pour répondre à leurs inquiétudes.

Pour mieux rejoindre la population, TES Canada tiendra bientôt des séances d’information.

L'entreprise travaille aussi sur l’ouverture d’un centre d’information pour le public.