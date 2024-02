Face à la grogne de certains citoyens face au bruit et aux désagréments causés par la halte-douceur au centre-ville de Trois-Rivières, l’organisme Point de rue, qui gère celle-ci, appelle à la tolérance en attendant qu’ils puissent corriger le tir.

Le coordonnateur de la halte-douceur, Jean-Félix St-Germain, affirme que les gestionnaires de ce refuge avaient tant bien que mal tenté de rassurer les citoyens avant qu’ils ne s’installent dans leurs nouveaux locaux en décembre.

On a essayé de faire un petit tour pour voir avec les gens et essayer de diminuer des inquiétudes [...], les locaux ici n’ont pas été habités pendant environ 5 ans, puis on arrive à une trentaine de personnes qui demeurent ici là pour la période de l'hiver , dit-il.

M. St-Germain affirme que des solutions concrètes existent pour aider à réduire le bruit causé par le refuge, mais que pour le moment, il n’y a pas de moyen facile de réaliser ces travaux à court terme en raison de l’hiver.

Il va falloir attendre la saison prochaine pour qu'on puisse isoler le plafond avec de meilleures structures pour faire en sorte que le son ne passe pas, je ne peux pas en ce moment fermer ma halte pour pouvoir effectuer ces travaux-là , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Félix St-Germain affirme que la saison froide n'est pas propice à la réalisation de travaux qui pourraient aider à réduire le bruit. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

On est tout le temps à la recherche de solutions comme ça, puis dès qu'il y a un problème, c'est sûr que ça nous touche, puis qu'on a à cœur d'essayer de régler cette solution-là , ajoute-t-il.

Une clientèle difficile à gérer

Après avoir vu Daniel Chilas et d’autres citoyens critiquer le travail de halte-douceur au centre-ville lors du conseil municipal, le directeur général de l’organisme Point de rue, Philippe Malchelosse, affirme que malgré les plaintes, il perçoit tout de même une volonté d’aider.

C'est sûr que c'est des grands défis de cohabitation sociale, mais j'ai le goût de dire là-dedans, ce qui me touche beaucoup, c'est l'humanisme de Monsieur Daniel [Chilas] là-dedans, je sais qu'il est sensible à ce qu'on fait , dit-il.

M. Malchelosse affirme qu’il est sensible à la réalité de ceux qui vivent des désagréments dans le voisinage, mais il rappelle que son refuge n’a pas le loisir d’avoir une clientèle qui a un comportement toujours stable.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de l'organisme Point de rue, Philippe Malchelosse, rappelle que la clientèle a besoin des services offerts. (Photo : 9 janvier 2024) Photo : Radio-Canada

Il faut savoir que les personnes que l'on rejoint, ce sont des personnes qui ont vraiment pour la plupart des comportements difficiles à gérer, ils vivent des journées pénibles, ils vivent beaucoup des mépris, fait que c'est ça aussi qui est à gérer , dit-il.

Il dit faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les désagréments du voisinage, son organisme a notamment engagé puis doublé le nombre de gardiens de sécurité pour aider à maintenir l’ordre sur les lieux.

Il rappelle que l’alternative à la halte-douceur pourrait être pire.

Je trouve quand même qu'on s’en tire assez bien et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi 20 à 25 personnes à chaque nuit qui dorment au chaud. Et s'ils n'étaient pas là, ils seraient où dans nos bancs de neige? , dit-il.

Des actions concrètes possibles pour régler la situation

En entrevue mercredi matin, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a refusé de lier cette problématique spécifiquement à la halte-douceur.

Je pense qu’on est plutôt à une étape où on doit s’adapter, adapter l'action, adapter la mobilisation, adapter le geste qui a été posé d'établir la halte-douceur , dit-il.

Le maire a plutôt parlé d’enjeux qui sont précis et nommés, auxquels les intervenants peuvent s’attaquer pour régler la situation.

On a parlé de bruit, on a parlé de gestion de biens matériels, en l'occurrence les poubelles [...], je pense que ce sont des enjeux sur lesquels on peut travailler , ajoute-t-il.

M. Lamarche rappelle que selon lui, au final, le problème ce n’est pas la halte-douceur, c’est l’itinérance .

En ce qui concerne l’option de l’achat de l’édifice qui abrite la halte-douceur par Point de rue, M. Lamarche croit qu’il s’agit d’une option souhaitable.

C'est une solution sur laquelle il faut se pencher , dit-il.

D'après des entrevues à l'émission Toujours le matin et les informations d'Alexandre Painchaud