L’inflation passe sous la barre des 2 % en Saskatchewan

En Saskatchewan, l'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une baisse, s'établissant à 1,9 % en janvier comparativement à 2,7 % en décembre dernier, d'après les données publiées par Statistique Canada mardi.

Pour tout le pays, après avoir enregistré un léger rebond en décembre à 3,4 %, l' IPC a progressé de 2,9 % en janvier par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'agence fédérale.

C'est la première fois depuis juin 2023 que l'inflation passe en dessous du seuil des 3 %.

Dans un court communiqué publié mardi, le gouvernement de la Saskatchewan indique que sa décision d'abolir la taxe fédérale sur le carbone applicable au chauffage des résidences a joué un rôle dans cette baisse.

Pour justifier ses propos, la province se réfère à un extrait publié dans le rapport de Statistique Canada.

En Saskatchewan, le prélèvement de la taxe sur le carbone a pris fin en janvier 2024, ce qui a contribué au recul des prix d'une année à l'autre du gaz naturel (-26,6 %) dans la province , indique le rapport.

Selon le ministre de la Société d’investissements de la Couronne, Dustin Duncan, l'élimination de la taxe carbone constitue un exemple clair de ce que le gouvernement fédéral devrait faire s'il voulait faire baisser le coût de la vie pour les familles canadiennes.

[Le gouvernement fédéral] s'est engagé à augmenter à nouveau la taxe carbone le 1er avril. Cela montre qu'il ne se soucie vraiment pas de l'impact que cela a sur les familles canadiennes qui luttent contre le coût de la vie , indique M. Duncan dans un communiqué.

Cela montre l'impact qu'elle a, rien qu'en la supprimant sur le chauffage domestique dans une province. Imaginez l'impact significatif que cela aurait sur les prix de l'essence, des produits alimentaires et de tout ce que nous produisons et transportons au Canada si le gouvernement fédéral supprimait la taxe carbone , ajoute-t-il.

S'il veut vraiment lutter contre l'inflation, le gouvernement fédéral doit supprimer la taxe carbone pour tout le monde.

Le ministre de la Société d'investissements de la Couronne de la Saskatchewan, Dustin Duncan.

Il s'agit d'une baisse temporaire , selon un expert

Le professeur adjoint à l'École de politiques publiques Johnson-Shoyama, de l’Université de la Saskatchewan, Marc-André Pigeon considère que cette diminution de l' IPC est bénéfique pour la province.

On peut attribuer ça surtout à un effet transitoire. Le fait que la province ait éliminé la taxe sur le carbone pour les consommateurs ici en Saskatchewan, ça joue directement sur l’IPC et c’est un effet transitoire , dit Marc-André Pigeon lors d’une entrevue accordée à l'émission Point du jour.

Toutefois, il considère que cette diminution est temporaire pour la province.

Marc-André Pigeon est professeur adjoint à l'École de politiques publiques Johnson-Shoyama à l'Université de la Saskatchewan.

Dans les années 90, quand on a introduit la TPS , on avait vu une augmentation de l’ IPC dans l'ensemble du Canada et ça n'a pas duré. C’est un peu la même chose pour la taxe carbone , explique l’expert.

L'élimination de cette taxe a un effet temporaire sur les prix et on devrait s’attendre à ce que ça revienne un peu plus à la tendance nationale par la suite , ajoute-t-il.

Marc-André Pigeon est d'avis que la suppression de la taxe carbone relève davantage d'une question politique que d'une question économique.

Je pense que les partis conservateurs en général ont compris qu’une taxe hautement visible [...] ce n’est pas une taxe qui gagne des points en politique , note-t-il.

Avec les informations d’Émeline Riffenach