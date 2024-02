Palmarolle pleure son ancien maire Marcel Caron

Les citoyens de Palmarolle sont en deuil de leur ancien maire Marcel Caron. Toujours résident de cette municipalité d'Abitibi-Ouest, il est décédé la semaine dernière à l’âge de 87 ans.

Autrefois propriétaire de la boulangerie Centrale à La Sarre, Marcel Caron a été élu pour la première fois en 1975. Il a d’abord été maire de Palmarolle pendant 22 ans, avant de se retirer une première fois en 1997. Huit ans plus tard, M. Caron effectuait un retour en politique et il a été élu pour deux autres mandats, portant à 30 son nombre d’années à la mairie.

Parmi ses réalisations, citons la mise en place du réseau municipal d’égout et d’aqueduc, l’ajout de la glace artificielle à ce qui allait devenir l’aréna Rogatien-Vachon, la promenade Dagenais, la bibliothèque municipale et la salle de l’âge d’or.

Un rassembleur, un mentor

Marcel Caron a aussi été préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest pendant 14 ans, jetant les bases de cette organisation municipale alors qu’elle en était à ses balbutiements, en 1984.

D’abord créée pour développer un premier schéma d’aménagement afin de mieux planifier le développement du territoire, la MRC d'Abitibi-Ouest est vite devenue un lieu de rencontre des élus municipaux, qui ont ensuite travaillé à la mise en commun de certains services.

Ouvrir en mode plein écran Marcel Caron a su faire sa marque comme maire de Palmarolle. Photo : Gracieuseté - MRC d'Abitibi-Ouest

L’ancien maire de Macamic, Daniel Rancourt, lui a succédé comme préfet de 1998 à 2014.

Quand je suis arrivé, j’ai juste continué les orientations qui avaient été prises. Je n’ai pas inventé les boutons à quatre trous. Marcel, lui, les a presque inventés. Il a fallu travailler ensemble et développer. Ce n’était pas nécessairement facile au départ.

M. Rancourt garde un très bon souvenir de sa collaboration avec Marcel Caron.