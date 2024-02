La Ville du Grand Sudbury a partagé mercredi en début de soirée la nouvelle du décès de Gerry Montpellier, conseiller municipal du quartier 3. L'annonce a aussi été faite par le fils de ce dernier sur la page Facebook du conseiller.

C'est avec le cœur le plus lourd que je dois annoncer que mon père Gerry Montpellier est décédé aujourd'hui à Horizon Santé-Nord (HSN) , a écrit John Montpellier.

Merci au personnel de HSN et à tous les visiteurs, a-t-il ajouté.

Au nom du Conseil municipal, j'offre mes plus sincères condoléances à l'épouse, au fils, à la famille et aux amis de Gerry , a déclaré le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. Il était un défenseur dévoué de sa communauté et un champion des initiatives dans le quartier 3.

M. Montpellier, conseiller du quartier 3 depuis 2014, avait raté plusieurs réunions récentes du conseil municipal en raison de son état de santé. Il avait participé à la rencontre du 16 janvier virtuellement depuis l'hôpital.

Il s'agit du deuxième conseiller municipal du Grand Sudbury à décéder cette année. Le conseiller du quartier 2, Michael Vagnini, a été retrouvé sans vie la semaine dernière.

Porter le deuil de Gerry tout en pleurant le décès récent de Michael Vagnini est une expérience sans précédent et douloureuse pour notre Conseil, nos employés et notre communauté.

Les drapeaux des installations municipales continueront d'être en berne.