Certains groupes écologistes et groupes citoyens de la Gaspésie dénoncent le type de consultation choisi par la ministre Maïté Blanchette Vézina sur l'avenir de la forêt québécoise.

Cette tournée s'arrête à Gaspé jeudi, mais le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a opté pour des consultations sur invitation et sous forme de table ronde. Cette formule est vivement critiquée par des organismes de la région.

Le groupe citoyen Solidarité Gaspésie explique avoir dû faire pression à deux reprises auprès du bureau du député caquiste de Gaspé, Stéphane Ste-Croix, afin d'obtenir une invitation.

1:55 Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De son côté, le groupe écologiste Environnement Vert Plus ne fait pas partie des invités.

Beaucoup de groupes qui auraient dû être autour de la table ne le seront pas, ce n’est pas seulement nous , affirme le porte-parole du groupe, Pascal Bergeron.

L'objectif annoncé de la ministre de trouver un équilibre entre la protection du territoire et le développement économique, c'est un vœu pieux, et ce n’est pas vraiment ça qui est en train de se passer.

Pascal Bergeron estime que les quatre thèmes choisis, soit l'aménagement durable et la productivité des forêts, l'approvisionnement en bois, la conciliation des usages, ainsi que le développement économique et les retombées régionales, démontrent la volonté du gouvernement Legault de prioriser l'exploitation forestière.

Le seul thème des quatre qui parle un peu de conservation, c'est l'aménagement durable et la productivité des forêts , dénonce-t-il. Tout le reste des thèmes et des systèmes, c'est lié à l’allocation de mètres cubes à l'industrie forestière.

Ouvrir en mode plein écran «Par exemple, on parle d'accès au territoire public avec un préjugé très favorable par rapport au chemin forestier, mais sans mentionner dans le document de consultation les problèmes liés à la fragmentation du territoire», affirme le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Selon lui, cela aurait pu être une option que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs soit impliqué dans l’élaboration de cette consultation.

On a pris des engagements à la COP15à Montréal en décembre 2022, de gros engagements, en matière de protection de la biodiversité. On parle de 30 % du territoire protégé d'ici 2030. Comment on va concilier ce qu'on veut faire comme réforme du régime forestier? , questionne M. Bergeron.

Cette question-là n'est clairement pas au sein de la consultation. C’est le ministère de l'Environnement qui a hérité du secteur faune, qui a hérité du secteur parc qui devrait être là pour mettre l'emphase sur cette partie-là du problème de la forêt, finalement.

Ouvrir en mode plein écran «Si y a un consensus qui se dégage depuis quelques mois, c'est que le statu quo n'est plus possible. Donc l'objectif, c'est d'entendre la population», affirme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La ministre Blanchette-Vézina explique que la trentaine d'organismes invités à Gaspé, dont des groupes environnementaux, des acériculteurs, des pourvoiries et des syndicats de travailleurs de l'industrie, lui permettront d'entendre les avis de plusieurs secteurs et d'avoir l'heure juste sur les politiques à adopter pour la pérennité des forêts québécoises.

Publicité

Elle rappelle que la population peut participer en ligne à cette consultation et qu'il est possible de déposer un mémoire.

Les invitations pour ces tables-là ont été lancées en fonction des réalités et des usages des différentes régions qui ont chacune leurs couleurs et leurs saveurs , explique la ministre. Je tiens à rassurer les gens qui souhaitent déposer des mémoires [en ligne] : je vous encourage à le faire , affirme la ministre.

Cette consultation se déroule dans les régions forestières du Québec du 13 février au 12 avril. Elle émane d'une recommandation du Forestier en chef du Québec sur l'importance d'entreprendre une vaste réflexion sur l'aménagement de la forêt québécoise.

Le gouvernement Legault tient un total de douze Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt pendant cette période.

Avec les informations de Martin Toulgoat