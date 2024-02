Autisme Estrie doit diminuer ses services faute de financement

Comme de nombreux organismes, Autisme Estrie, qui offre du soutien aux personnes autistes et à leur famille, souffre d’un manque de financement. Il a dû mettre fin à ses services de répit de fin de semaine, puisqu’il lui manque au moins 200 000 $ pour pouvoir continuer à l’offrir.

Une quarantaine de familles bénéficiait de ce service chaque mois.

L'an dernier, Québec a annoncé 50 M$ sur cinq ans dans les services de répit pour personnes handicapées. Autisme Estrie n'a toutefois toujours pas reçu cet argent.

Il faut vraiment qu’il se passe quelque chose au niveau des sommes. Là, le ministre a descendu ces sommes-là. C’est insuffisant, clairement, pour répondre à tous les besoins, mais c’est nécessaire pour pouvoir poursuivre , souligne la directrice générale d’Autisme Estrie, Christine Houde.

Avant que les familles soient de plus en plus en détresse, car on reçoit de plus en plus d’appels de gens en grande difficulté, il faut vraiment qu’il se passe quelque chose au niveau du financement, c’est clair.