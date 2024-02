À 80 ans, il cuisine tous les jours pour des CPE de la région de Québec

À l’âge de 80 ans, Jean-Jacques Raynaud travaille encore tous les jours avec ceux qu’il s’amuse à appeler « ses mousses ». L'homme originaire de France est responsable alimentaire dans 14 centres de la petite enfance (CPE) de la grande région de Québec.

Jean-Jacques Raynaud a une longue feuille de route comme cuisinier. Il a été chef exécutif des cuisines lors des Jeux olympiques de Montréal. Il a aussi travaillé dans de nombreuses cuisines canadiennes avant de faire le choix de travailler pour les tout-petits.

Ce maintien au travail, pour lui, c’est une manière d’ éviter les maladies et de rester en forme .

Je ne veux pas tourner en rond à la maison sans rien faire, [faut que] je reste actif sur mes jambes , dit-il. C’est pourquoi, il y a déjà 10 ans, il est allé cogner à la porte des CPE pour proposer son aide en cuisine.

Candidature étonnante

Karine Doyon, coordonnatrice au service de remplacement pour le regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches, l’admet, elle a été étonnée par cette candidature.

J’ai été surprise, mais moi j’engage une personne qui a une qualification, puis Jean-Jacques ça a été un coup de cœur.

Karine Doyon, coordonnatrice au service de remplacement pour le regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches a embauché Jean-Jacques Raynaud quand il avait 70 ans. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Au regroupement des centres de la petite enfance, un service de remplacement en place permet de recruter et référer des professionnels selon leurs disponibilités et leurs choix de CPE.

Monsieur Jean-Jacques se promène d’un CPE à l’autre , précise Mme Doyon.

Tel un jeune débutant, Jean-Jacques Raynaud peut être appelé la veille pour rentrer travailler le lendemain, mais la plupart du temps il connaît son emploi du temps. Sa seule exigence, c’est à pas plus de 15 minutes de chez lui.

J’aime mon travail et, mentalement, c’est un avantage, car j’ai des contacts et c’est stimulant , raconte Jean-Jacques au micro de Mireille Roberge.

Lors du passage de Radio-Canada, Jean-Jacques Raynaud était affecté aux cuisines du Centre de la petite enfance, Aux Mille-pattes, de Sainte-Foy, où 68 enfants attendaient impatiemment leur collation.

Au menu, des ananas pour les 68 enfants du CPE. Jean-Jacques Raynaud ne chôme pas, en distribuant assiette après assiette. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Pas question pour Monsieur Jean-Jacques de quitter ses petits mousses , il espère encore être trois ou quatre ans aux fourneaux !

Au travail après 55 ans

Jean-Jacques Raynaud est d’ailleurs loin d‘être le seul à rester au travail à un âge où généralement c’est l’heure de la retraite. Les personnes âgées de 55 ans et plus ont dépassé le cap du million d'emplois au Québec, un peu plus tôt cette semaine.

En 2023, elles occupaient 1 000 500 emplois comparativement à 961 000 en 2022, selon le Bilan annuel du marché du travail pour 2023 de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Ces travailleurs âgés de 55 ans et plus occupent maintenant près d'un emploi sur quatre, soit 22,2 % de tous les emplois au Québec, d’après l’ISQ.

Avec des informations de Mireille Roberge et de la Presse canadienne