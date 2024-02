L’utilisation accrue de la centrale au diesel Jackfish, aux T.N.-O., cause un déversement

La production accrue d’électricité à partir de la centrale au diesel Jackfish est à l’origine d’un déversement le 25 janvier, selon la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest (NTPC).

Environ 500 litres d’un mélange composé à 95 % d’eau et 5 % de liquide de refroidissement ont été déversés, selon un rapport de déversement de la NTPC .

Ce déversement serait dû à des défaillances de l’équipement de la centrale, comme de la corrosion, en raison de sa surutilisation.

Depuis l'automne 2022, la production à la centrale Jackfish a augmenté pour fournir environ 45 % de toute l’électricité pour la région du Slave Nord, alors que cette production s’élève à 2 % en temps normal, selon le porte-parole de la NTPC , Doug Prendergast.

Le faible niveau des cours d’eau a entravé la production d’hydroélectricité dans les centrales de Bluefish et Snare.

Le niveau de la rivière Snare est à son plus bas jamais enregistré et nous avons, je crois, entre 50 et 70 ans de données, alors c’est très extrême , dit Doug Prendergast.

Il affirme que des travaux ont permis de réparer l’équipement défectueux, et le déversement, majoritairement composé d’eau, n’a pas causé de dégâts environnementaux. Le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada a inspecté le site, mais n’a pas fourni de détails sur son rapport d'inspection au moment d’écrire ces lignes.

Publicité

Le ministère territorial d’Environnement et Changement climatique a confirmé ces travaux de réparation et indique que la NTPC a augmenté la fréquence d’inspection de ses générateurs.

Emprunt de 11 millions de dollars

L’utilisation accrue de la centrale au diesel a forcé la NTPC à emprunter environ 11 millions de dollars sur une marge de crédit pour l’année fiscale 2023-2024. La société fait face à une hausse de ses coûts opérationnels, incluant les salaires pour l’entretien, l’achat de diesel et de liquide refroidisseur.

M. Prendergast dit que depuis l’automne 2022, la société a dû accroître ses dépenses de plusieurs dizaines de millions de dollars pour faire face à l'augmentation de la production d’électricité à partir de diesel.

La société a aussi déposé une demande la semaine dernière à la Régie des services publics des T.N.-O. pour augmenter les tarifs d’électricité en raison de l'augmentation du coût du diesel.

Le porte-parole de la NTPC dit que cette demande n’est toutefois pas reliée à l’augmentation de la production à la centrale Jackfish.

Ouvrir en mode plein écran La centrale Jackfish en février 2024. La Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest dit que la demande pour augmenter les tarifs d'électricité n’est pas reliée à l’augmentation de la production à la centrale Jackfish. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman

Il dit que cette demande vise à recouvrir la différence entre ce que les résidents paient pour le diesel sur leur facture d’électricité, soit environ 1,18 $ le litre et ce que la NTPC paie, soit environ 1,40 $ le litre.

Publicité

Diversifier les sources d’énergie

Pour Stephan Schott, professeur de l’Université Carleton spécialisé en énergie durable, les T.N.-O. devront trouver des façons de diversifier leurs sources d’énergie, alors que les conséquences des changements climatiques, comme les sécheresses, se feront de plus en plus sentir.

S’il n’y a pas d'investissement pour diversifier les sources d’énergie, la dépendance envers ces [génératrices] au diesel ne fera qu’augmenter , dit-il, ce qui accentuera les risques de déversements et les problèmes de qualité de l’air.

Il dit que les énergies éoliennes, solaires et de biomasse sont toutes des alternatives viables dans le Nord, mais que les coûts à court terme pourraient poser un frein à ces initiatives.

Avec les informations de Natalie Pressman