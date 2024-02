L’ancrage à béton défaillant qui a provoqué un accident mortel en 2020 à la centrale d’Énergie NB à Belledune, au Nouveau-Brunswick, avait été mal installé. C’est ce qu’ont affirmé deux experts, mercredi à Campbellton, lors de l’enquête du coroner sur la tragédie.

Le 27 janvier 2020, une vingtaine de travailleurs participaient à des travaux à la centrale. Ils faisaient passer un câble électrique de plusieurs centaines de mètres dans des conduites souterraines.

Le câble était tiré par un puissant appareil. Puisque le câble devait changer de direction à plusieurs reprises, il était guidé par un réseau de poulies fixées à des murs de béton par des ancrages.

Ouvrir en mode plein écran Louis Gagnon a été heurté à la poitrine par cette poulie d'alimentation. Il s'agit d'une imposante pièce en métal qui sert à diriger un câble. Photo : Radio-Canada / Contribution: Travail sécuritaire NB

L’un de ces ancrages a cédé. Une imposante poulie d’alimentation en métal – surnommée une banane en raison de sa forme – a percuté le monteur d’échafaudages Louis Gagnon à la poitrine.

Malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux, cet employé du contracteur Sunny Corner Entreprises a succombé à ses blessures.

Ouvrir en mode plein écran Louis Gagnon avait 56 ans lorsqu'il a été victime d'un accident de travail à la centrale de Belledune. Photo : Maison Funéraire Héritage

Des pratiques inacceptables

Mercredi, au deuxième jour de l’enquête du coroner, quelques personnes ont été appelées à témoigner, dont deux experts dont les services ont été retenus par Travail sécuritaire NB en 2020 pour faire la lumière sur cet accident.

Le gérant de la santé et de la sécurité de l’entreprise néo-écossaise Hercules Group of Companies, Kevin Giles, a été le premier expert à prendre la barre. Son employeur est un important fournisseur de divers types de cordes et de chaînes. Il offre aussi des formations.

Ouvrir en mode plein écran Deux experts dont les services ont été retenus par Travail sécuritaire NB ont pu analyser ces pièces. On peut voit l'ancrage à béton défaillant, à droite de l'image. Photo : Radio-Canada / Contribution: Travail sécuritaire NB

Kevin Giles a expliqué comment Travail sécuritaire NB lui a fait parvenir l’ancrage défaillant et les diverses pièces qui y étaient attachées. En les analysant, il a trouvé plusieurs problèmes techniques.

Publicité

Il a constaté que certaines pièces – notamment l’ancrage à béton et un boulon à œil – n’étaient pas utilisées comme recommandé par les fabricants, ce qui a réduit considérablement leur charge maximale.

Kevin Giles, qui témoignait par vidéoconférence a affirmé sans passer par quatre chemins qu’il s’agit selon lui de pratiques d’installation d’équipement inacceptables .

D'autres pièces inadéquates

Par la suite, l’expert en ingénierie Gary Daneff, basé à Fredericton, a lui témoigné par vidéoconférence.

Il a expliqué qu’il a visité la centrale de Belledune dans la foulée de l'accident et qu’il a lui aussi analysé diverses pièces qui sont au cœur de cette affaire, dont l’ancrage à béton qui a fait défaut ce jour-là.

Ouvrir en mode plein écran L'ancrage à béton défaillant se trouvait dans le trou que l'on peut voir à gauche. Selon deux experts, il était mal installé. Photo : Radio-Canada / Contribution: Travail sécuritaire NB

L’ancrage n’avait pas été complètement inséré dans le trou , a-t-il expliqué.

Publicité

Il a noté que l'ancrage avait été installé avant le début de ces travaux.

Depuis le début de l’enquête, aucun témoin n’a pu indiquer quand – ni par qui – ce dispositif a été installé.

Selon Gary Daneff, il s’agit d’un pari risqué d’utiliser un ancrage existant lors de travaux comme ceux auxquels participait Louis Gagnon.

On ne connaît pas son historique. On ne sait pas s'il a été surchargé la dernière fois.

Cet ingénieur a aussi noté que d’autres pièces utilisées afin d’attacher la poulie d’alimentation – la banane qui a heurté Louis Gagnon – étaient inadéquates ou mal utilisées.

Selon ses calculs, la force qui était appliquée sur l’une de ces pièces était de presque quatre fois sa capacité, ce qui est significatif .

Concrètement, cela signifie que même si l'ancrage à béton n’avait pas cédé, d’autres pièces auraient pu faire défaut et provoquer un accident.

L’enquête du coroner sur la mort de Louis Gagnon se poursuit jeudi à Campbellton. Le dernier témoin sera alors entendu.

Les cinq membres du jury devront ensuite déterminer quelle est la cause du décès et pourront faire des recommandations afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.