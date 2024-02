Vancouver se prépare à accueillir Madonna

Après avoir annulé son concert prévu l’été dernier pour des raisons de santé, Madonna célèbre ses 40 ans de carrière mercredi à l'aréna Rogers de Vancouver.

Douze ans après son dernier concert dans la « Hollywood du Nord », plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour assister à sa dixième tournée mondiale intitulée The Celebration Tour, commencée en octobre dernier.

Pour marquer ce spectacle très attendu, Warner Music Canada illumine les bâtiments autour de l'aréna Rogers avec des projections reprenant certaines des paroles les plus emblématiques de la reine de la pop.

Une artiste intergénérationnelle

L'ensemble de musique North Shore Celtic Ensemble, un groupe de violoneux, a rendu hommage à Madonna en jouant certaines de ses chansons emblématiques devant la station Waterfront de Vancouver.

Quatre heures avant le début du concert, les jeunes musiciens de l’ensemble North Shore Celtic Ensemble accompagné de leur directeur, Gabriel Dubreuil, ont également interprété quelques-uns des plus grands succès de la chanteuse devant la station Waterfront de Vancouver.

J’ai eu envie de faire découvrir à la nouvelle génération la musique de cette artiste qui a eu un impact important sur la musique pop.

Parmi les violonistes de l'ensemble, Zacharie, 16 ans, a découvert Madonna en apprenant à jouer ses morceaux.

Je connaissais son nom, mais je n'avais jamais vraiment écouté, mais j'aime son style de musique enjoué et rythmé, avoue le jeune homme.

Un spectacle très attendu

Résidente de Tsawwassen, Guilda Rostama attend ce concert depuis toujours.

Admiratrice de Madonna depuis son enfance, elle va assister à son premier concert.

Je suis née en 85 et le premier CD qu'on m'a jamais offert était True Blue en 88. C'est la première fois qu'on m'offrait de la musique et c'était Madonna, je suis devenue fan , explique la jeune-femme.

Cette tournée lui tient particulièrement à cœur car l’artiste américaine va reprendre tous ses grands succès.

J'ai des amis qui sont plus fans que moi. Ils sont allés la voir à Seattle dimanche et là, ils reviennent à Vancouver ce soir. Ils m'ont dit que c'était le meilleur show qu'ils avaient jamais vu de Madonna et ils en ont vu plein. Je pense que ça va être spectaculaire!

Un spectacle qui s'annonce émouvant

Madonna rend hommage à ses amis décédés du sida.

Allauné Blegbo a participé aux deux dernières tournées de Madonna en tant que danseuse et chorégraphe assistante.

Même si elle ne participe pas officiellement au Celebration Tour, l’artiste américaine l’a invitée à monter sur scène lors de son concert à Copenhague en octobre dernier.

Je venais rendre visite aux danseurs pour les soutenir avant le spectacle et quand Madonna a su que je venais au spectacle, elle a demandé à ce que je participe et que je monte sur scène avec elle pour un pour le tableau de Vogue. On a bien rigolé toutes les deux! , raconte la danseuse.

Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette tournée, c'est l'hommage qu'elle fait aux artistes qui l'ont inspirée et à tous les activistes qui ont compté pour elle , ajoute-t-elle.

Sans dévoiler le spectacle, je peux dire qu’il y a un tableau où elle rend hommage à beaucoup de gens qui ont disparu notamment à cause du sida.

À 65 ans, Madonna a entamé sa tournée Four Decade Celebration Tour le 14 octobre dernier à Londres et la terminera à Mexico en avril prochain.