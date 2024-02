Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mercredi le démantèlement, dans les régions de Montréal et de Lanaudière, d'un important réseau d’exportation de véhicules volés soupçonné de s'être emparé d'au moins 55 voitures.

Le directeur du SPVM, Fady Dagher, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse concernant un investissement fédéral de 15 millions de dollars additionnels pour combattre le vol de voiture.

Neuf personnes âgées de 27 à 64 ans ont été arrêtées dans cette opération, dont le chef présumé du réseau, et neuf lieux ont fait l'objet d'une perquisition à Montréal, à Mascouche, à Terrebonne, à Saint-Esprit, à Saint-Félix-de-Valois, à Sainte-Julienne et à Saint-Lin.

Deux véhicules ont été retrouvés mercredi, en plus des 19 autres ayant été récupérés depuis le début de l'enquête, il y a quelques mois, pour un total de 21 sur les 55 qui ont été volés. Les véhicules récupérés, surtout des VUS de luxe et des camionnettes de fabrication récente, ont une valeur de plus de 1,7 million de dollars.

Les policiers ont aussi saisi deux armes de poing chargées, plus de 40 000 $ en argent comptant, différents outils servant au vol de véhicules ainsi qu'une once de cocaïne et trois kilos et demi (huit livres) de marijuana, selon un communiqué du SPVM .

Sept des neuf personnes arrêtées ont déjà comparu devant un juge. Les présumés membres du réseau font face à des accusations de vol de véhicule moteur, de recel, de complot, d’introduction par infraction, de trafic de biens criminellement obtenus et de possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions.

Les policiers se disent inquiets d'avoir trouvé des armes, en raison de la violence entourant ce genre de groupes criminels.

Une bonne prise

Pour le SPVM , l'arrestation de ce réseau constitue une bonne prise , puisqu’il ne s'agit pas seulement de petits voleurs de voiture, mais bien de ceux qu'on soupçonne d'orchestrer les plans de transport de véhicules vers l’étranger.

Aujourd'hui, la grosse frappe a été faite au niveau du milieu [de la chaîne]. Oui, il y avait des personnes sur la rue qui localisent et volent les voitures et les mettent à un endroit pour que les véhicules se refroidissent, mais ce sont ceux qui apportent les voitures vers le port qui ont été arrêtés aujourd'hui , a indiqué Fady Dagher.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau