L’Ontario garde le cap sur son objectif de bâtir 1,5 million de logements d’ici 2031, mais les municipalités et les planificateurs régionaux auraient surestimé le nombre de terrains qui sont réellement prêts à être aménagés, selon un rapport commandé par l’industrie de la construction résidentielle.

Les Commissaires de la planification régionale de l’Ontario ( RPCO ) avaient évalué l’an dernier qu’il existe 1,25 million de lots prêts à construire dans la province. Or, un rapport rendu public jeudi, préparé pour le compte de l’Association ontarienne des constructeurs d’habitations ( OHBA ) et de l’organisme BILD (Building Industry and Land Development Association), vient démentir cette affirmation.

De ce nombre, seulement 331 600 terrains pourraient être réellement considérés comme prêts à démarrer , c’est-à-dire que la construction pourrait commencer dès aujourd’hui ou dans un futur proche, que toutes les approbations nécessaires et les permis ont été obtenus, et que le terrain est relié aux services d’eau et d'égouts.

Les lots restants sont des terrains qui existent sur papier , ou des terrains désignés qui n'ont pas fait l'objet d'une demande officielle d’aménagement ou qui dépendent de la décision d’un conseil municipal, explique l’auteur du rapport Daryl Keleher, de la firme Keleher Planning & Economic Consulting. Il y a encore des années de planification à prendre en compte.

Il est donc faux de penser que l’industrie de la construction reste assise sur un stock de terrains constructibles, affirme Justin Sherwood, porte-parole de BILD . On compte actuellement plus de 160 000 nouvelles maisons en construction, le niveau le plus élevé en 33 ans. Le nombre d’habitations achevées a aussi atteint son plus haut niveau en 33 ans , décrit-il.

En réalité, l’industrie fonctionne au maximum de sa capacité, de sa main-d'œuvre, de ses matériaux, de sa capacité en matière de permis de construire et d'approbations , renchérit Neil Rodgers, PDG par intérim de l’ OHBA .

Ouvrir en mode plein écran Selon un rapport de la Building Industry and Land Development Association, l'Ontario compterait que 331 600 terrains pourraient être réellement considérés comme « prêts à démarrer » . (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Utilisé ou perdu

Le gouvernement Ford a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il veut obliger les promoteurs à rendre des comptes pour accélérer les mises en chantier. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, travaille ainsi à élaborer une politique utilisé ou perdu ( use it or lose it , en anglais), pour forcer l’industrie à lancer les travaux le plus rapidement possible lorsque des terrains sont disponibles et ont reçu toutes les approbations.

Publicité

Pourtant, de nombreuses municipalités, y compris dans le Grand Toronto, ont déjà des politiques du type utilisé ou perdu : c'est un autre constat du rapport.

Nous avons beaucoup d’exemples de municipalités qui se servent déjà de ce type de pouvoir pour s’assurer qu'il n'y a pas un approvisionnement en terrains stagnant ou obsolète , note Daryl Keleher. Une approche provinciale uniforme ne fonctionnerait pas forcément, car chaque municipalité évolue dans un contexte différent.

Il relève toutefois un manque de données et de cohérence sur la façon de répertorier les terrains approuvés pour la construction dans les municipalités.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Quand on a été mis au courant des intentions du gouvernement Ford, au sujet d’une approche "utilisé ou perdu", ça n’a jamais été vraiment défini , ajoute Neil Rodgers. C’était important d’avoir une discussion factuelle dans ce contexte.

Publicité

Pour Daryl Keleher enfin, les efforts de construction de logements risquent de se heurter à un problème plus large auquel il faut, à son sens, s'attaquer dès maintenant : la pression croissante sur les services d’eau et d’égouts.

Dans le rapport, nous avons une dizaine d’exemples – et c’est juste un échantillon – de municipalités qui ont des contraintes de services déjà; comme un manque de stations d'épuration ou un manque d'infrastructures linéaires pour acheminer l'eau ou les eaux usées, vers ou depuis les stations d'épuration.

Avec les informations de Mike Crawley, CBC