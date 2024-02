Les suicides et les tentatives de suicide ont augmenté de façon « fulgurante » dans les établissements de détention du Québec en 2020-2021 et en 2021-2022, période marquée par l'urgence sanitaire de la pandémie de COVID-19, constate une étude publiée mercredi par une équipe de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Les données obtenues du ministère de la Sécurité publique du Québec par les chercheurs en vertu de demandes d'accès à l'information indiquent que 16 détenus se sont enlevé la vie entre avril 2020 et mars 2021.

Dans l'année qui a suivi (2021-2022), les autorités ont recensé 10 suicides. C'est plus que lors des deux années ayant précédé la pandémie (5 en 2018-2019 et 8 en 2019-2020), indique l'étude d'une quarantaine de pages, dirigée par la chercheuse Catherine Chesnay, professeure à l'École de travail social de l' UQAM.

Lors de la pandémie de COVID-19, la période durant laquelle les conditions de détention ont été particulièrement restrictives est associée à une augmentation marquée du nombre de décès classés comme suicide , note l'étude, intitulée Décès dans les prisons provinciales : un état des lieux.

Les mesures mises en place pour éviter la propagation du coronavirus – confinement, mises en quarantaine, diminution des services et des programmes offerts, etc. –, auxquelles se sont ajoutées des pénuries de personnel, ont été vécues difficilement par les détenus.

Les conditions de détention ont vraiment un effet important sur la santé mentale des personnes incarcérées , a expliqué Mme Chesnay en entrevue à l'émission Midi info, sur ICI Première.

Et ce qui peut le mieux prévenir [le suicide], ça va être le lien avec les proches, les liens significatifs avec d’autres personnes qui sont incarcérées ou d’autres personnes, des membres du personnel , poursuit la chercheuse. Et au moment où il y a eu la pandémie, il y a vraiment eu un arrêt des visites. Même les avocats, avocates ne pouvaient plus se rendre dans les prisons; les personnes incarcérées étaient isolées, toutes seules en cellule , rappelle-t-elle.

C’est vraiment la fin des liens sociaux, quelque part, qui augmente la souffrance, qui peut mener au suicide.

Son équipe relève que le Protecteur du citoyen a constaté une augmentation de 70 % des plaintes en lien avec les conditions de détention et l’hygiène.

L'étude note par ailleurs une augmentation globale dans les taux de suicide pour la période étudiée ainsi que deux autres pics de suicides, soit en 2011-2012 (13) et en 2017-2018 (12).

Dans l'ensemble, les données font état de 98 suicides en 13 ans, soit 38 % des 256 morts survenues entre avril 2009 et mars 2022.

Tentatives de suicide aussi en hausse

Les tentatives de suicide ont elles aussi connu une hausse considérable pour atteindre un niveau particulièrement élevé au cours des deux dernières années , relèvent les chercheurs de l' UQAM .

Leur rapport dénombre ainsi 71 tentatives de suicide en 2020-2021 et 66 en 2021-2022, sur un total de 411 en 13 ans. À titre comparatif, le nombre de tentatives de suicide pendant les autres années de la période étudiée a varié entre 2 et 46.

Ces chiffres sont particulièrement frappants, puisque les centres de détention provinciaux abritent des détenus qui purgent des peines de moins de deux ans (soit des peines moins longues que ceux des pénitenciers fédéraux) de même que des accusés en attente de leur procès et des personnes condamnées en attente d'un transfert.

Les conditions de détention sont difficiles dans les prisons provinciales , signale Mme Chesnay.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Chesnay critique entre autres les conditions à l'établissement de détention Leclerc, à Laval. Photo : Radio-Canada

Si on pense en particulier à la prison de Québec, [à celle de] Bordeaux, [à l'établissement] Leclerc, on sait que ce sont des édifices qui sont vétustes; il y a de la vermine, les conditions d’hygiène sont mauvaises. C’est sûr que ça a un impact sur les personnes incarcérées, donc même si le temps d’incarcération est court, il y a un effet sur la santé mentale de la personne , a-t-elle dit à Midi info.

Les données de 2009 à 2022 du ministère de la Sécurité publique colligées dans le rapport recensent en outre 85 morts classées comme naturelles , 71 classées comme ayant une cause indéterminée ainsi que deux homicides et aucun accident.

Les morts classées comme naturelles constituent par ailleurs le tiers des morts recensées sur l'ensemble de cette période.

« Manque de transparence »

Au micro de Radio-Canada, Catherine Chesnay s'est dite très surprise de la difficulté d’accéder à des données et à des données de qualité .

Elle déplore l’opacité du système carcéral, la difficulté d’avoir des données pour comprendre autant les besoins des personnes qui s’y trouvent que leur trajectoire et aussi les conséquences qu’a l’incarcération sur leur vie .

Son rapport montre selon elle le manque d’intérêt à prévenir des décès en détention . On sait que les gens en prison meurent plus jeunes, meurent en plus grand nombre que les personnes qui sont à l’extérieur des murs de la prison; c’est un problème de santé publique , martèle-t-elle. Ce qu’on voit, c’est qu’il y a un manque d’intérêt à saisir cette question-là pour prévenir les décès , juge-t-elle.

Le manque de transparence et de surveillance du phénomène des décès en prison, en dépit de la hausse du nombre de décès, en dit long sur le positionnement politique et le manque de rigueur avec lesquels ces événements sont pris en compte.

L'étude de son équipe est particulièrement cinglante au sujet des morts classées comme ayant une cause indéterminée, qui représentent 28 % des décès survenus dans les prisons provinciales entre avril 2009 et mars 2022.

C’est à peu près cinq ou six personnes sur 10 ans qui, chaque année, meurent dans une prison, et on ne peut pas en déterminer la cause , déplore la chercheuse de l' UQAM .

Considérant que les prisons sont des endroits extrêmement contrôlés et sous surveillance constante, il est consternant de ne pas obtenir de réponses claires à propos d’un événement aussi tragique qu’un décès , écrivent la chercheuse et ses collègues.

Pourtant, fait valoir la professeure Chesnay, le Bureau du coroner mène une enquête à la mort d'un détenu pour définir la cause, les circonstances et identifier la personne décédée . Il est surprenant, estime-t-elle, que les données de la Sécurité publique ne soient pas mises à jour avec les conclusions du coroner.

Elle soulève par exemple le problème des opioïdes, qui risque d'être passé sous silence. Les recherches menées dans les autres provinces montrent une augmentation des morts par surdose dans les prisons, indique-t-elle.

Malheureusement, dit Catherine Chesnay, avec les chiffres qu’on a actuellement, on ne peut pas vérifier cette hypothèse-là et on ne peut pas intervenir pour prévenir ces effets-là .

La Ligue des droits dénonce l'opacité

La Ligue des droits et libertés (LDL) a réagi au rapport en dénonçant l'opacité et l'absence d'actions du ministère de la Sécurité publique et les incongruités alarmantes en matière de mortalité .

La LDL considère toute mort en détention comme suspecte et comme pouvant être liée aux violations systémiques des droits des personnes incarcérées qui sont constatées et dénoncées à répétition , écrit-elle dans un communiqué, disant trouver aberrant le manque d'information pour les morts de cause indéterminée .

L'organisme insiste aussi sur la nécessité de comprendre ce qui mène autant de personnes à faire des tentatives de suicide durant leur incarcération .

Dans leur rapport, les chercheurs remercient la LDL , qui, par son travail de défense de droits des personnes incarcérées, nous a menés à interroger le phénomène des décès dans les prisons provinciales .