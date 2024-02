Trois expositions à voir dans la région de Québec

La saison froide est un bon moment pour profiter des nombreuses expositions dans la région. En voici trois à découvrir dans la région de Québec.

Temps et contre-temps au Centre d’artistes Ahkwayaonhkeh

L’auteur Louis-Karl Picard Sioui et l’artiste Teharihulen Michel Savard se sont réuni autour d’une œuvre commune, montée en trois éléments avec comme pierre angulaire : les forces du sommeil. Inspirés par la mythologie wendat, les deux artistes proposent une installation où s'opposent le chaos et la régénérescence, le jour et la nuit, la vie contemporaine et la douceur de la nature.

L’exposition est présentée du 23 février au 28 avril. Le vernissage aura lieu samedi 24 février à 17 h. 580, Côte d'Abraham, entrée gratuite.

Les humains derrière les logements sociaux

Cette proposition emplie d’humanité met en lumière l’engagement citoyen en logement social et communautaire par l’entremise d’une exposition de photographies.

Ouvrir en mode plein écran Lancé en 2021, le projet CLIC a pour but de soutenir et de stimuler l’implication des locataires vivant en HLM, en coopérative ou en OBNL d’habitation. Photo : Gracieuseté : Projet CLIC

Les images amènent le public dans le quotidien des locataires vivants en coopérative par exemple. Elle met en évidence les valeurs et les conditions instaurées par des communautés résidentielles qui encouragent l’implication de leurs locataires.

Présentée à la bibliothèque Albert-Rousseau du quartier Saint-Étienne de Lévis jusqu’au 3 mars. L’exposition se déplacera par la suite à Charny puis Thetford Mines.

Réactives : Réveiller l’archive à la Maison Hamel-Bruneau

Dans cette nouvelle exposition présentée jusqu’au 4 août, trois artistes se sont inspirés des archives municipales pour créer leurs œuvres.

Ouvrir en mode plein écran «Réactives : Réveiller l’archive», une exposition présentée jusqu’au 4 août. Photo : Sylvain Boudreau

Appuyée par une installation vidéo, Izabelle Desroches propose une immersion dans l’univers d'une des duchesses du Carnaval de Québec.

Delphine Egesborg a travaillé de son côté avec les photographies du Fonds de la Famille Amyot des années 30 et invite le public à réfléchir sur le passé.

Frédérique Laliberté, quant à elle, propose une exploration des emblèmes marins de la Ville de Québec à travers son installation La Réplique composée de rebuts, de doublons de documents et de pièces de navires. Enfin, les recherches poussées sur l’histoire du port de Québec par l’archiviste Florence Rousseau l’ont amené à monter une installation sur les aspects moins connus de l’histoire locale.

L’exposition est présentée par Manif d’art dans le cadre du 100e anniversaire des archives municipales. Entrée gratuite.