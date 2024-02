Sylvie Maltais a grandi sur une planche à voile et sur des patins, dans la Manicouagan. À 55 ans, la Baie-Comoise d'origine est devenue sur le tard une patineuse de vitesse d’élite, et elle a un message : vieillir, ça ne veut pas nécessairement dire ralentir.

L’athlète est rentrée d’Italie les mains pleines. Quand les Jeux mondiaux des maîtres d’hiver se sont terminés en janvier dernier, elles tenaient cinq médailles.

Dans sa catégorie des 54 à 59 ans – les Jeux mondiaux des maîtres d’hiver sont réservés aux 30 ans et plus – Sylvie Maltais a obtenu l’or au 500 mètres, au 1000 mètres, au 1500 mètres et au relais mixte en patinage de vitesse courte piste.

Ouvrir en mode plein écran Sylvie Maltais décrit le patin de vitesse de courte piste comme plus périlleux que celui de longue piste, à cause de ses tournants plus serrés. Photo : Sylvie Maltais

Elle a même battu ses propres meilleurs temps. Je ne pensais jamais pouvoir baisser mes temps. Je pensais toujours aller plus lentement en vieillissant , s'enorgueillit la patineuse.

C’est en regardant son fils Jean-Christophe commencer à pratiquer ce sport, il y a 17 ans, que Sylvie Maltais a décidé de s’y mettre elle aussi.

La recette de son succès, selon elle, c’est la discipline dans son quotidien, à Québec, où elle vit aujourd'hui. Je fais mes entraînements, du vélo, et j’ajoute de la gym , affirme-t-elle. Rien n'empêche les autres de faire pareil, souligne-t-elle, au contraire.

Je veux montrer aux gens que même si on est vieux, on peut continuer à s’entraîner et à performer dans le sport.

Mais les vieux ne sont pas les seuls que son message vise. Il s’applique aussi aux jeunes sportifs aux grandes ambitions, selon elle. Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus, dans le sport de haut niveau , souligne-t-elle, mais [...] tu peux continuer à patiner à un bon niveau et voir du pays , sans faire les grandes ligues.

Pas que les Jeux mondiaux des maîtres d’hiver soient de faible calibre. La compétition est sanctionnée par le Comité international olympique et elle est utilisée comme un test en vue des Jeux olympiques qui la suivent.