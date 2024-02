Le Syndicat des agents de maîtrise de Telus (SAMT) interpelle directement le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. L’organisation qui représente des professionnels, notamment des ingénieurs, des analystes marketing ou des planificateurs réseau, déplore que le géant des télécommunications multiplie les embauches à l'international alors que les compressions se poursuivent au Québec, notamment à Rimouski.

En s’adressant directement au gouvernement fédéral, l’instance syndicale souhaite qu’un cadre législatif soit mis en place pour que les entreprises dont les activités relèvent de juridiction fédérale, notamment les télécommunications, soient obligées de maintenir un certain ratio d’emplois au Canada.

Autrement, le SAMT exige que les entreprises qui ne s’y conforment pas soient pénalisées ou disqualifiées lors d’appels d’offres pour fournir des services au gouvernement.

Selon le syndicat, le nombre d'employés de Telus à l'étranger est passé de 15 800 à 75 500 entre 2014 et 2023 et le géant des télécommunications emploierait maintenant à l’étranger plus du double d’employés qu’elle compte au Canada, soit 30 900.

Ouvrir en mode plein écran Depuis la semaine dernière, 166 employés de Telus représentés par le Syndicat des agents de maîtrise ont reçu une offre de départ volontaire et sept postes ont été abolis. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le président du syndicat, Brian Leclerc, déplore que les embauches se poursuivent outre-mer, alors que les compressions annoncées au mois d’août continuent de se concrétiser au pays, notamment au Québec.

C’est du capitalisme pur et dur qui cherche à rentabiliser par la coupe et à délocaliser le plus d’emplois syndiqués possible vers des endroits où ils n’ont pas de conditions de travail.

Depuis la semaine dernière, sept postes ont été abolis, tous à Rimouski, et 166 offres de départ volontaire ont été transmises à des employés à travers la province.

Dans ce contexte, M. Leclerc estime que l’inauguration récente d’un tout nouveau bâtiment à Casablanca, au Maroc, n’augure rien de bon pour les employés de Telus au Québec. La semaine dernière, je parlais à un de mes membres et il était rendu au Maroc, en train de former la relève pour la réponse de première ligne [les centrales d’appels] , affirme le président du SAMT.

Les centres d’appels au Québec, c’est une question de temps avant qu’on mette la clé sous la porte.

Par courriel, le service des communications de Telus répond que l'entreprise accélère sa transformation en raison du contexte économique difficile et de leur marché de plus en plus dynamique. Nous avons fait des progrès pour numériser et simplifier nos activités et notre entreprise, et nous poursuivons le programme d’offres de départs qui a débuté l’an dernier , indique-t-elle également.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ainsi que le cabinet du premier ministre Justin Trudeau, ont accusé réception des demandes transmises par Radio-Canada, mais n’ont pas transmis de réponse officielle au moment de publier ces lignes.