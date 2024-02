Le parc de planche à roulettes de Magog ne sera pas prêt avant l’été 2025

Les amateurs de planche à roulettes de Magog devront prendre leur mal en patience. Le nouveau parc de planche à roulettes ne sera pas prêt en 2024, comme c'était prévu. En attente d'avoir des nouvelles d'une subvention du gouvernement du Québec qui pourrait atteindre 1,6 M$, la Ville a reporté l'ouverture des nouvelles infrastructures à l'été 2025.

Je ne veux pas lancer de pierre aux autres paliers de gouvernement, c'est parce qu'ils ont reçu énormément de demandes. Au départ, nos équipes, quand elles étaient en communication avec les équipes au niveau du gouvernement, on devait avoir une réponse en mars, puis en fin de compte, les réponses, ça devrait aller à juin si tout va bien. On aurait été prêt à donner le contrat très rapidement, on ouvrait les soumissions, normalement, la semaine prochaine , raconte la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

Si la Ville octroie le contrat avant d’avoir une réponse du gouvernement, elle est toutefois automatiquement exclue du processus de subvention.

Le projet sera donc scindé en deux.

Cette année, on commence avec tout ce qui est décontamination, préparation de terrain. Et puis dès le dégel, l'année prochaine, au printemps, on va faire finaliser l'aménagement pour qu’en début de saison estivale 2025, on ait enfin notre skatepark , lance la mairesse.

On n'est pas assuré d'avoir une réponse positive, mais [on] n'aurait pas été un conseil municipal responsable si on n'avait pas attendu cette réponse-là. C'est sûr que tout notre programme répond complètement aux critères. Est-ce que on sera les heureux élus? On va voir.

On sait que le skatepark est en fin de vie et qu'on doit offrir ça à nos jeunes et moins jeunes, ajoute-t-elle. C'est un peu décevant, mais on ne lâche pas, on va l'avoir, notre parc de planches à roulettes.

Au total, le nouveau parc de planche à roulettes devrait coûter 3,5 M$.