Des échanges culturels autour du hockey entre La Baie et Opitciwan

Un projet d'échange entre des élèves de l'École secondaire des Grandes-Marées de La Baie et ceux de l’École secondaire Mikisiw d'Opitciwan bat son plein. Cette initiative unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean vise à partager la culture des deux communautés à travers plusieurs activités, dont des matchs de hockey.

Après avoir visité Opitciwan en Haute-Mauricie il y a deux semaines, les étudiants de La Baie, à Saguenay, reçoivent à leur tour les membres de la communauté atikamekw jusqu'à vendredi.

C'est autour du hockey comme passion commune que le projet d'échange a vu le jour.

Vingt-huit jeunes, 14 de chaque école, participent à cette initiative.

On voulait à la base qu'ils soient capables de s'ouvrir vers les autres, vers d'autres cultures, vers d'autres communautés, donc d'aller là-bas, d'apprendre à les connaître , a partagé l’enseignant Mathieu Tremblay, coordonnateur du projet et responsable du hockey parascolaire à l'École secondaire des Grandes-Marées.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l’école d’Opiticiwan, Nathalie Dominique, a assisté au match de hockey au Centre Jean-Claude Tremblay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

C'était vraiment l'occasion de réconcilier nos deux nations, de faire un échange culturel et permettre aux élèves de la polyvalente des Grandes-Marées d'échanger avec nos jeunes et de voir nos réalités, la réalité de notre communauté , a ajouté Nathalie Dominique, directrice de l’École secondaire Mikisiw à Opitciwan.

Publicité

Un match devant 400 élèves

Cette partie amicale disputée au Centre Jean-Claude Tremblay mercredi devant plus de 400 élèves était la première d'une série d'activités entre les jeunes Autochtones et ceux de La Baie pour ce séjour de quelques jours au Saguenay. Ils ont aussi visité le musée du Fjord et ils assisteront au match des Saguenéens jeudi soir.

Quand on est allés là-bas, on a mangé de l'original, donc ils vont manger de la tourtière. On a un comité à l'école avec des adultes et ils dorment à l'école , a précisé la directrice de l’École secondaire des Grandes-Marées, Marie-Josée Simard.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l’école secondaire des Grandes-Marées, Marie-Josée Simard Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

À Opitciwan, les étudiants baieriverains ont découvert toutes sortes de pratiques traditionnelles liées à la culture atikamekw.

Que ce soit la confection de capteurs de rêve, des légendes et tout ça, on a fait des tentes de sudation, donc on a fait des activités, qui oui, sortaient de l'ordinaire pour nos jeunes, mais ils ont vraiment apprécié , a détaillé Mathieu Tremblay.

Publicité

Tisser des liens

Au-delà d'en apprendre plus sur une autre culture, des liens se sont tissés entre les participants.

Nos jeunes, ça a été plus difficile d'entrer en communication au début, il y avait une gêne, une petite barrière, mais hier, nos jeunes sont allés vers eux parce qu'ils les avaient déjà vus. Nos objectifs sont atteints à 200 % , s’est réjouie Marie-Josée Simard.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 400 jeunes ont assisté à la partie amicale dans les gradins de la glace Dean-Bergeron. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

L'expérience, qui a été rendue possible grâce au financement du volet d'autochtonisation du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, pourrait se répéter dans l'avenir.

C'est un peu un projet-pilote, mais on voudrait que ça se prolonge dans le temps, c'est certain, si on est capable d'étendre le projet au centre de services ou même au Québec, c'est sûr que ce serait notre objectif , a avancé Mathieu Tremblay.

Le hockey pourrait cependant être rejoint par un autre sport de glace.

Oui, mais là avec les filles! Là ce sont les garçons, mais avec les filles ce serait très intéressant. Notre sport national sur la communauté avec les filles est le ballon-balai , a souligné Nathalie Dominique.

D'après un reportage de Roby St-Gelais