Le Bureau de la concurrence précise son rôle sur le prix de l’essence en Gaspésie

Au moment où les élus gaspésiens réclament une intervention du Bureau de la concurrence du Canada sur le prix de l’essence dans la région, l'organisme fédéral précise son rôle dans ce genre de dossier.

Le sous-commissaire à la division des cartels du Bureau de la concurrence du Canada, Pierre-Yves Guay, explique qu’une des priorités de l’organisme fédéral est la lutte contre les comportements anticoncurrentiels dans le secteur de l'essence.

On va regarder les preuves, les informations qui nous sont fournies. Lorsqu'on découvre un comportement anticoncurrentiel dans le secteur de la vente de l'essence, le Bureau va prendre les mesures qui s'imposent, que ce soit dans l'Est-du-Québec ou partout ailleurs au Canada , explique M. Guay.

Pierre-Yves Guay est sous-commissaire à la division des cartels du Bureau de la concurrence du Canada, qui est un organisme fédéral d'enquête indépendant.

Pour ouvrir une enquête, le Bureau de la concurrence doit recevoir des informations qui indiquent, par exemple, qu’il y a une entente entre concurrents pour fixer le prix de l’essence au détail.

Des prix similaires ou des prix élevés, ce n’est pas un indicatif nécessairement qu’il y a un problème concurrentiel dans le marché.

Si les gens ont ce genre d’information, ou un début d'information, je les invite à nous contacter directement via notre site web , ajoute M. Guay.

Il affirme que depuis 2018, grâce aux enquêtes du Bureau de la concurrence, 33 individus et 12 entreprises ont été reconnus coupables d’avoir fixé des prix de l’essence dans plusieurs marchés locaux en Ontario et au Québec. Ceci totalise plus de 6 millions de dollars en amende et 54 mois de peine d’emprisonnement.

Exploration ou enquête formelle

La présence récente d’agents du Bureau de la concurrence au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord a alimenté l’impatience des élus gaspésiens.

Or, Pierre-Yves Guay explique que la présence d’agents ne signifie pas qu’une enquête formelle est en cours. Quand on est sur les lieux comme ça, on est là pour amasser de l'information, pour corroborer des faits qui ont été ramassés auparavant, pour rencontrer les gens et pour comprendre comment le marché local fonctionne.

Il précise que lorsqu'une enquête formelle est en cours, l’organisme peut alors obtenir des mandats de perquisition, des ordonnances de production et des mandats d'écoute électronique pour certaines dispositions de l’article 45 de la Loi sur la concurrence.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, s’impatiente de la longueur du processus. Quand je les vois débarquer en grande pompe sur la Côte-Nord, puis dans le Bas-Saint-Laurent, [des régions] qui viennent à peine de faire des plaintes, alors que nous, ça fait quatre ans qu’on documente le dossier, je me demande ce que le Bureau de la concurrence a contre la Gaspésie.

Le maire Daniel Côté affirme avoir déposé des plaintes dès septembre 2019, parce qu'il voyait des écarts de prix colossaux entre la Gaspésie et les autres régions du Québec, et parfois même entre la pointe gaspésienne et le reste de la région.

Le rapport sur le prix de l’essence déposé récemment par la Régie de l’énergie confirme que les Gaspésiens paient leur essence plus cher qu’ailleurs au Québec, de manière générale.

La Régie de l'énergie du Québec démontre clairement qu’il y a quelque chose de pas normal, mais elle n’a ni le pouvoir coercitif ni le pouvoir d’enquête du Bureau de la concurrence , souligne le maire de Gaspé.

Le Bureau de la concurrence confirme l'ouverture d’un dossier dans la foulée des plaintes de la Ville de Gaspé, mais ne peut affirmer qu’une enquête formelle est ouverte, puisque cette information est confidentielle. S’il y a enquête, [le Bureau de la concurrence] n’a pas besoin de me le dire. Je veux juste avoir un résultat après quatre ans de démarches et de pushing politique , déclare Daniel Côté.

Du côté des automobilistes

Mardi dernier, le prix de l’essence affiché était de 1,69 $ à Sainte-Anne-des-Monts. C’est trop cher au goût des automobilistes de la région croisés sur place.

Patrick St-Onge, citoyen de Cascapédia–Saint-Jules

En ville, le monde a une chance de prendre le transport public. Nous autres, on n’a pas le choix. Il faut qu’on se serve de nos véhicules. Ça coûte cher! , témoigne Patrick St-Onge, un citoyen de Cascapédia–Saint-Jules.

Ça commence à coûter un peu trop cher le gaz. Ça serait bien apprécié qu’ils vérifient ça, parce que ça commence à être un petit peu fatiguant , ajoute Nick Vaillancourt, de Sainte-Anne-des-Monts.

Nick Vaillancourt, citoyen de Sainte-Anne-des-Monts

Un autre citoyen de Sainte-Anne-des-Monts, Georges Gagné, n’hésite pas à parler d’abus. Dans mon temps, c’était 25 cents du gallon. Aujourd'hui, c’est rendu deux piastres, trois piastres? Ça n’a pas d’allure! C’est du vol.

Du côté du Bureau de la concurrence, on affirme être sensible aux demandes des citoyens au sujet du prix de l’essence. C’est important pour monsieur et madame tout le monde et pour l’économie. J’encourage les gens à communiquer [avec nous]. On prend tous les signalements au sérieux , déclare Pierre-Yves Guay.

Il mentionne cependant que lorsqu'une enquête formelle est ouverte, elle peut durer quelques semaines, voire quelques mois.