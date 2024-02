Le jeune Arshdeep Bains fait ses débuts avec les Canucks de Vancouver

Arshdeep Bains, originaire de Surrey, a fait ses débuts avec les Canucks de Vancouver mardi soir, contre l'Avalanche du Colorado à Denver.

Même si ce premier match s'est soldé par une défaite - les Canucks se sont inclinés 3-1 face à leurs adversaires - il était d'une importance toute particulière pour Arshdeep Bains, qui a joué pour sa ville natale.

L'attaquant de 23 ans a été appelé au sein du club de la Ligue nationale de hockey (LNH) la semaine dernière, mais il n'a pas joué lors du match à domicile de samedi contre les Jets de Winnipeg ni lors du match de lundi contre le Wild du Minnesota, qui accueillait l'équipe.

Arshdeep Bains, qui a grandi en tant que supporteur des Canucks, est devenu l'un des quatre seuls joueurs pendjabis à jouer dans la LNH , les autres étant Robin Bawa, Manny Malhotra et Jujhar Khaira.

La famille et les analystes du hockey estiment que les débuts de Bains avec les Canucks constituent une étape positive pour la communauté sud-asiatique en pleine expansion de la région métropolitaine de Vancouver.

L'attaquant des Canucks Arshdeep Bains à l'âge de 7 ans. Le joueur originaire de Surrey a grandi en tant que grand supporteur de l'équipe de Vancouver. (Gracieuseté de Nilesh Patel)

Nous sommes très fiers

Que dire? C'est un rêve qui se réalise pour lui , a déclaré Kuldip Bains, le père d'Arshdeep, qui attendait de monter dans un bus pour le Ball Arena de Denver lorsqu'il a été joint par CBC /Radio-Canada mardi soir avant le match.

Nous sommes très fiers. Toute la ville est derrière lui, tout le monde l'appelle, c'est irréel , ajoute-t-il.

Bains connaît la meilleure saison de sa carrière avec l'équipe affiliée des Canucks à Abbotsford. Il a marqué neuf buts et récolté 39 points en 42 matchs.

Un rêve d’enfant

Toute ma vie, j'ai essayé de mettre un pied dans la porte à chaque niveau que j'ai atteint, et c’est la même chose ici. Cela a été un sacré parcours , a déclaré Bains lors d'une conférence de presse à Denver.

C'est le rêve de tout enfant de jouer pour l'équipe de sa ville natale , commente-t-il.

Avant le match de mardi soir, Bains a fait un tour de piste pendant les échauffements, dans le cadre d'une longue tradition du hockey qui veut que les joueurs qui font leurs débuts dans la LNH conduisent leur équipe sur la glace et patinent en solo sous le regard de leurs coéquipiers.

Arshdeep Bains les deux dernières années dans l'équipe d'entraînement des Canucks.

La première fois que l'on fait un pas sur la glace, on a l'impression de vivre un rêve.

Quand vous commencez votre premier quart de travail... c'est comme un autre match de hockey. C'était vraiment super, confie le joueur après le match.

Des débuts prometteurs

Au cours des deux dernières années, Arshdeep Bains a joué pour les Canucks d'Abbotsford, l'équipe affiliée de Vancouver dans la Ligue américaine de hockey (AHL).

Avant cela, il a joué dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL) pour les Red Deer Rebels, en Alberta, où il est devenu le premier joueur sud-asiatique à mener la ligue majeure de hockey junior en termes de points.

Bains n'a pas été recruté par une équipe de la WHL ou de la LNH . Les Canucks lui ont fait signer un contrat de premier niveau en 2022.

Nilesh Patel, qui a participé à la création d'un documentaire sur les jeunes espoirs sud-asiatiques de la LNH , a déclaré qu'il voulait faire tout son possible pour soutenir Bains et raconter son histoire.

Arshdeep Bains, que l'on voit ici à l'âge de 7 ans, était un grand supporteur de hockey lorsqu'il grandissait à Surrey, en Colombie-Britannique.

Sans avoir été repêché, tant dans la WHL que dans la LNH , ce qu'il a fait pour y arriver... c'est une belle histoire de persévérance et de travail acharné pour réaliser ses rêves , a déclaré Nilesh Patel à Amy Bell, animatrice invitée de l'émission On The Coast de la CBC .

Donner confiance et inspirer

Gurpreet Sian, analyste de Hockey Night in Canada Punjabi, a déclaré que les débuts de Bains donneraient confiance aux jeunes d'Asie du Sud qui apprécient le travail de l'attaquant.

Cela fait neuf ans que Jujhar Khaira a fait ses débuts dans la LNH , c'est une grande réussite pour la communauté , a-t-il déclaré.

M. Sian a reconnu qu'Arshdeep Bains n'aurait peut-être pas beaucoup de temps de glace avec les Canucks, qui occupent actuellement la première place du classement de la LNH . Mais qu'il pourrait faire partie de l'équipe si des joueurs se blessaient.

Lorsqu'on lui a demandé si Arshdeep Bains pourrait participer à une éventuelle série éliminatoire, l'analyste a déclaré que l'avenir du joueur dépendrait de sa chance et de l'entraîneur principal Rick Tocchet.

Avec les informations de Akshay Kulkarni