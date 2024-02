Un tour du globe à la découverte du monde des pêches

Faire le tour du monde en un an pour aller à la rencontre des artisans qui travaillent dans le milieu des pêches, de la mer à l’assiette : c’est le défi que s’est donné la Française Sonia Bichet.

Poissonnière écaillère de formation et lauréate du prix du meilleur ouvrier de France 2023, Mme Bichet a entamé en septembre dernier son périple intitulé 20 000 lieues sur les mers. Son objectif est de s'imprégner des cultures, des différentes méthodes et savoir-faire en matière de pêche autour du globe.

Comme je suis encore jeune, je me suis dit qu’il fallait que j’aille chercher encore plus d’histoires, que je découvre encore plus de produits pour mieux comprendre l’industrie du poisson dans le monde , raconte-t-elle.

Après avoir déjà visité sept pays, Sonia Bichet est de passage dans l’est du pays depuis le mois de janvier. Montréal, Québec, Rimouski, Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine et le Nouveau-Brunswick a été le parcours canadien de Mme Bichet jusqu’à présent.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Bichet a rencontré des étudiants de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) lors de son passage à Montréal. Photo : Facebook: Sonia Bichet

La globe-trotteuse avoue son coup de cœur particulier pour l’archipel madelinot. J’ai eu beaucoup de chance aux Îles-de-la-Madeleine et je me suis beaucoup attachée aux gens sur place. […] La simplicité des gens m’a touchée , souligne-t-elle.

Publicité

Elle indique y être allée pour en apprendre davantage sur la chasse au phoque.

J’ai rencontré des jeunes qui n’en étaient pas spécialement fiers en raison de notre regard européen sur la pratique. C’est une chasse ancestrale et il faut garder nos traditions, mais il faut juste bien les faire , ajoute Mme Bichet.

Elle raconte également que sa rencontre avec le plongeur et chasseur d’algues Antoine Nicolas à Gaspé l’a marquée. C’est tellement atypique et tellement inscrit dans l’avenir de notre métier et c’était très intéressant de le rencontrer.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Bichet a essayé la pêche blanche lors de son passage à Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce tour du monde est au final une mission de sensibilisation pour Sonia Bichet.

Il faut inviter les gens à manger plus localement, parce qu’on sait que dans l’avenir, ça va devenir compliqué pour l’industrie de la pêche , soutient-elle.

Il faut qu’on fasse chacun notre effort de manger local et de mettre en valeur des espèces qui sont peu connues pour enlever une pression sur les espèces en voie de disparition. C’est un travail de tous.

Dans cette optique, son dernier arrêt au pays est le troisième salon Fourchette bleue qui s’est ouvert lundi à La Malbaie dans Charlevoix.

Fourchette bleue m’a invitée à être conférencière et j’ai tout de suite accepté, parce que c’était important pour moi de rencontrer des partenaires , explique-t-elle.

Sonia Bichet continuera sa course autour du monde en Amérique du Sud. Elle devrait mettre les pieds au Pérou prochainement.

Un tour du monde à la découverte des cultures du poisson.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bon pied, bonne heure!. Un tour du monde à la découverte des cultures du poisson ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bon pied, bonne heure! Écouter l’audio (Un tour du monde à la découverte des cultures du poisson. 11 minutes 38 secondes) Durée de 11 minutes 38 secondes 11:38