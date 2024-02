Louiseville lutte pour conserver ses services de proximité

La Ville de Louiseville multiplie les efforts pour préserver ses commerces de proximité, qui disparaissent peu à peu du centre-ville comme dans d'autres municipalités.

Il y a 25 ans, dans le passé, c'était plein! Maintenant, ceux qui sont là travaillent très fort pour rester ouverts , a remarqué aussitôt le maire Yvon Deshaies lorsque rencontré par Radio-Canada au cœur du centre-ville de Louiseville.

Selon lui, cette extinction lente des services de proximité à Louiseville s'explique par un changement d'habitudes des citoyens, qui se tournent vers les grands centres au quotidien plutôt que d'encourager les entreprises locales.

Malheureusement, les gens de Louiseville et d'autres petites villes sont portés parfois à acheter à l'extérieur. Par exemple, à Louiseville, on a un vendeur de bicyclettes. C'est bien sûr que j'ai acheté à Louiseville, je n'irai pas acheter à Trois-Rivières ni à Repentigny!

En plus des efforts qui sont déployés par des élus pour préserver leurs commerces, la conseillère Françoise Hogue Plante s'est donné pour mission de ramener ceux qui sont partis, comme les cordonniers et les nettoyeurs.

Ma population est vieillissante, tout comme moi, et on a toujours besoin d'aller à l'extérieur. C'est très malcommode [de ne pas avoir] tous les petits commerces dont on a besoin tous les jours. Moi, j'ai travaillé là-dessus et j'en suis très fière. Je suis venue à bout d'avoir un point de service de nettoyage et de cordonnerie à Louiseville.

Les citoyens peuvent ainsi se rendre dans un commerce de leur ville pour y déposer des chaussures brisées ou encore des vêtements à nettoyer. Ceux-ci sont ensuite envoyés à Joliette, pour finalement revenir à bon port une fois les services effectués.

Un dynamisme tout de même présent

Ce contexte difficile pour plusieurs entreprises n'empêche pas des entrepreneurs de choisir Louiseville pour lancer leur projet. C'est le cas de Julien Dubreuil Théberge, copropriétaire de la boulangerie Le Pain Griffé. Il a ouvert son commerce il y a deux ans.

Nous autres, on a ouvert pour avoir un équilibre travail-famille et faire ce qu'on aime.

Il est loin de regretter son choix. Cependant, même s'il est convaincu qu'il est possible de se lancer en affaires en région, il admet que d'y fidéliser une clientèle, c'est tout un défi.

Ouvrir en mode plein écran Julien Dubreuil Théberge a décidé de lancer sa boulangerie à Louiseville, il admet que fidéliser la clientèle est plus difficile. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Les citoyens, tu leur demandes "est-ce que vous voulez une boulangerie ou une brasserie artisanale", ils vont dire oui, de facto. Après ça, est-ce qu'ils vont nécessairement y aller? C'est une autre paire de manches.

Des irréductibles cherchent une relève

Louis Allard, lui, fait partie de ceux qui résistent et refusent de quitter leur patelin.

Ça va faire, au mois de septembre prochain, 32 ans déjà qu'on est dans le domaine!

Sa boutique de vêtements attire suffisamment de fidèles selon lui. Il espère seulement que quelqu'un sera là pour prendre le flambeau, lorsque l'heure de la retraite sonnera.

Ouvrir en mode plein écran Louis Allard fait partie des commerçants irréductibles qui continuent d'opérer à Louiseville. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ce n'est pas facile [...], mais il y a possibilité pour quelqu'un de reprendre ça et de réussir, en travaillant fort comme nous, à garder notre commerce de proximité. C'est notre premier but, de pouvoir le conserver ici à Louiseville.

La conseillère et le maire espèrent que d'ici quelques années, bien plus que des points de service de cordonnerie et de nettoyage s'installeront à Louiseville.