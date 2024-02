Le sprint est l’épreuve reine des compétitions d’athlétisme et les championnats provinciaux universitaires présentés au PEPS, vendredi et samedi, ne feront pas exception. Surtout qu’à sa dernière compétition à la maison, Audrey Leduc pourrait bien devenir l’étudiante-athlète la plus rapide de l’histoire du pays.

L'objectif en fin de semaine est de courir le plus vite que je peux et de continuer à abaisser mon record personnel , lance-t-elle à quelques jours de la compétition.

Leduc ne mentionne pas d’elle-même le record canadien universitaire, mais elle est bien consciente d’être aux portes de l’histoire. La fin de semaine dernière, son 60 mètres couru en 17,22 secondes a établi un nouveau record québécois, à trois centièmes de la marque nationale établie par l’Ontarienne Khamica Bingham, en 2015.

Ce serait exceptionnel de le battre, encore plus devant les fans du Rouge et Or à Québec , admet celle qui détient également le record du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) au saut en longueur.

Un changement payant

Originaire de Gatineau, la sprinteuse a passé quatre ans à Québec avant de déménager à Montréal, le printemps dernier, pour s'entraîner au Centre national d’athlétisme. Son ex-entraîneur à l'Université Laval, Fabrice Akué, venait d’y décrocher un poste.

Athlète polyvalente, Audrey Leduc est aussi championne canadienne universitaire en titre au saut en longueur.

Comme athlète du Rouge et Or, Québec sera toujours la maison , mais le changement de stratégie à l'entraînement s’est avéré bénéfique. Audrey Leduc effectuait auparavant ses entraînements sur la piste et en musculation en alternance, mais les deux sont désormais condensés en une même journée.

Ce n’est pas vraiment plus de volume parce que le lendemain on va se contenter de faire de la récupération active, mais ça fait en sorte qu’on a l’endurance nécessaire en compétition quand on passe quatre heures sur la piste entre les réchauffements, les qualifications et les finales.

Les JO de Paris dans la mire

Résultat, Leduc est plus rapide que jamais et le moment ne pourrait être mieux choisi. Entre les championnats provinciaux universitaires de la fin de semaine et les Nationaux, quelques semaines plus tard, la jeune athlète s’envolera vers l’Écosse pour représenter le Canada aux Championnats du monde d’athlétisme en salle.

Audrey Leduc lors d'un sprint au PEPS plus tôt cette saison.

Le tout la place en excellente posture pour décrocher une place dans l’équipe canadienne de relais 4 x 100 mètres qui tentera de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, début mai.

Je pense que ça augure bien parce que déjà au 60 mètres, toutes les filles dans le bassin de l’équipe de relais courent plus vite cette saison , explique Audrey Leduc.

Pour les amateurs de sport de Québec, l’épreuve de 60 mètres de vendredi à 13 h 30 est donc possiblement une dernière chance de voir à l’œuvre en personne la femme la plus rapide de la province avant qu’elle ne poursuive sa carrière sur les plus grandes scènes internationales.