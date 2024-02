L’identité de l’homme mort à Saint-Malachie dévoilée

Le Bureau du coroner a divulgué mercredi l’identité de l’homme qui est mort « de causes criminelles » lundi à Saint-Malachie, en Chaudière-Appalaches. Il s’agit de Patrick Martin, 29 ans.

Les détails entourant les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort restent à éclaircir. Le groupe tactique d'intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ) est intervenu tôt lundi matin sur la route Saint-Damien, à Saint-Malachie.

1 mort, 3 blessés

Le corps policier a fourni jusqu’ici peu d’informations au sujet de son opération.

Il s’est limité à dire qu’un homme de 29 ans était mort de causes criminelles et que trois autres personnes, âgées de 21 à 51 ans, avaient été blessées et conduites à l’hôpital.

La Sûreté du Québec a déployé un poste de commandement sur la route Saint-Damien, à Saint-Malachie.

Selon nos informations, tout indique qu’une prise d'otages liée au monde des stupéfiants impliquant au moins quatre personnes a mal tourné dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Malachie.

L’un des otages se serait présenté chez un voisin de la route Saint-Damien pour demander de l'aide. Le résident aurait refusé de le laisser entrer, mais il aurait appelé les policiers.

L'événement découlerait d’un conflit lié aux tensions entre les Hells Angels et les revendeurs indépendants du groupe Blood Family Mafia (BFM) dans la grande région de Québec.

Antécédents

Patrick Martin possédait un dossier criminel pour des infractions liées à la conduite avec les facultés affaiblies.

Son dossier judiciaire ne renferme aucune accusation ou condamnation liée au trafic de stupéfiants.

Avec la collaboration de Camille Carpentier et d'Audrey Paris