Interdire le cellulaire en classe, une idée impopulaire chez les élèves du N.-B.

Des élèves au Nouveau-Brunswick ne croient pas qu’il soit nécessaire de bannir le cellulaire en salle de classe, tel que proposé par le défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock. Les enseignants sont plus mitigés et peinent à arriver à un consensus.

Kelly Lamrock a déclaré la semaine dernière devant un comité parlementaire que l’utilisation du téléphone cellulaire entrave la capacité des élèves à bien comprendre le matériel et à détailler leur pensée.

De plus, il attribue l’utilisation du cellulaire et des réseaux sociaux comme l’une des raisons de la détérioration de la santé mentale des jeunes.

Pour ces raisons, le gouvernement devrait l’interdire dans les salles de classe, croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Kelly Lamrock affirme que le nombre d’enfants au Nouveau-Brunswick qui ont besoin de soins médicaux urgents pour cause de dépression, d’anxiété et d’idées suicidaires a augmenté de 28 % à 40 % lors des cinq dernières années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Kelly Lamrock a déclaré que si l’on demandait à son bureau d’aider le ministère de l’Éducation ou un district scolaire à créer une politique interdisant les téléphones portables, il serait en mesure de le faire.

Un outil, une distraction, ou les deux?

Des élèves de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany à Edmundston réagissent fortement à l’idée de ne plus avoir leur cellulaire en main à l’école. L'un d'eux, Nathan Bélanger, est catégorique : moi je braillerais , lance-t-il. J’aurais de la peine. J’use souvent mon cell, les travaux et tout, sinon texter du monde.

On serait déçu certain parce que c’est un outil de travail et ça peut nous aider à plein, mais c’est certain qu’il y a du monde qui l’utilise mal , ajoute Nikolaï Lemieux, dans la cour de la polyvalente néo-brunswickoise, mercredi après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Nathan Bélanger Photo : Radio-Canada

Bien l’utiliser , selon ces élèves, c’est synonyme de la calculatrice, de l'horloge ou bien des outils de recherche en ligne.

Faut pas que tu l’utilises pour niaiser , clame Jasmyne Levesque.

Si tu veux l’avoir, ben utilise le de la bonne façon sinon si tu te le fais enlever, tant pis pour toi.

Pour certains, l’idée de ne pas y avoir accès n’est pas très déchirante. Ça ne me dérangerait pas trop, parce que même moi j’utilise mon cellulaire dans les classes, et ça m’aiderait à me concentrer , a reconnu Félix Banville.

Publicité

Une proposition qui divise les enseignants

Selon la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, il est possible d'utiliser le téléphone cellulaire à bon escient dans une salle de classe.

Ce qu’on priorise, c’est de reconnaître l’expertise du personnel enseignant et leur faire confiance d’utiliser à des fins pédagogiques un outil comme le cellulaire , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Babineau, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, la présence du téléphone cellulaire en salle de classe est loin d’être une question sur laquelle il y a un consensus, chez les enseignants.

Certain valorise son utilisation en salle de classe comme outil pédagogique tandis que d’autres on plus de difficulté à l’intégrer de manière utile , souligne Stéphanie Babineau.

La présence du téléphone cellulaire en salle de classe peut, concède-t-elle, amener une gestion assez importante pour l’enseignante.

On ne va pas se cacher, il y a beaucoup d’élèves et beaucoup de temps qui peut être consacré à la gestion de l’utilisation non pédagogique du cellulaire.

Malgré les défis, le mot bannir c’est certain que c’est fort , poursuit Stéphanie Babineau. Avant de se rendre à cette étape, avance-t-elle, il faudrait avoir des discussions avec les élèves, les parents, les enseignants et les districts scolaires.

Publicité

C’est certain que n’importe quelle question où l’on cherche à limiter un outil qui pourrait être pédagogique nécessite une réflexion de la part de la société , croit-elle.

Un problème complexe, dit un expert

Le professeur en éducation du campus de Shippagan de l’Université de Moncton, Florent Michelot, se spécialise dans les compétences numériques.

Il confirme que plusieurs études ont révélé une corrélation entre le temps excessif passé sur les écrans et les effets négatifs sur la santé psychologique des jeunes.

Ouvrir en mode plein écran Florent Michelot, professeur en éducation au campus de Shippagan de l'Université de Moncton, le 21 février 2024. Photo : Radio-Canada

Pourtant, dit-il, la solution est plus complexe que de seulement bannir les téléphones portables pour régler les problèmes .

Avoir une décision très unilatérale, très uniforme, ça peut sembler simple, ça peut sembler pratique, mais c’est pas forcément ce qu’on souhaiterait de mieux pour nos enfants. Faire preuve de subtilité dans tout cela, ça me semble important , avance-t-il.

Une pratique déjà en cours

Ailleurs au pays, le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique restreignent déjà l’accès aux téléphones cellulaires dans leurs écoles publiques.

D’autres pays, comme la Chine et la France, ont interdit l’utilisation du téléphone portable dans les écoles, tandis que le Royaume-Uni, l’Italie et le Portugal ont élaboré des politiques à l’intention des directions d’école qui souhaitent arrêter ou limiter l’utilisation de ces appareils.

Selon Florent Michelot, il est trop tôt pour dire si cela règlera les problèmes.

Il faut mettre un bémol là-dessus, parce que les expérimentations sont récentes , avance-t-il. C’est difficile de déterminer ce qui revient vraiment de ce changement de pratique.

Avec les informations de Karine Godin, Mathilde Pineault et de la Presse canadienne