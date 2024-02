Les propriétaires de bâtiments patrimoniaux de La Mitis ont accès à un nouveau programme d'aide financière de la part de la MRC pour la rénovation de leurs biens immobiliers.

Ces subventions peuvent atteindre jusqu'à 30 000 $, selon les travaux à réaliser. Seuls les bâtiments inscrits au répertoire du patrimoine culturel du Québec sont admissibles à ce programme.

Selon le conseiller en développement culturel à la MRC de La Mitis, Jonathan Laterreur, près de 580 édifices patrimoniaux sont érigés dans ce secteur.

Il ajoute que la MRC a écrit à tous les propriétaires de bâtiments patrimoniaux de son territoire pour les informer de la création de ce programme de subvention et des critères à remplir pour y avoir accès.

C'est un devoir de mémoire pour la MRC . C'était très important de pouvoir contribuer à faire vivre cette mémoire-là et de la conserver.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 1er mai 2024 pour demander une aide financière.

Le montant total de l'enveloppe dédiée à ce programme d'aide financière avoisine les 330 000 $, soit un peu plus de 230 000 $ voués à la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée et un peu plus de 95 000 $ alloués à la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale.