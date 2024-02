Au cours des deux dernières années, le Congrès des Ukrainiens Canadiens et la Fondation Canada-Ukraine ont reçu 87 millions de dollars pour soutenir le peuple ukrainien touché par la guerre. Même si c’est un financement pour lequel les membres des deux organismes sont reconnaissants, plusieurs disent que le combat est loin d’être terminé.

Nous avons reçu des dons de tellement de personnes, mais nous n’avons pas terminé. L’Ukraine aura besoin d’aide humanitaire jusqu’à ce que la guerre se termine, et même après.

La moitié des 87 millions de dollars reçus ont été utilisés pour fournir 700 000 boîtes-repas en Ukraine. Ces boîtes contiennent 14 kg d’aliments, dont près de 90 % provenant de l’Ukraine, selon Victor Hetmanczuk, le PDG de la Fondation Canada-Ukraine.

Elles nourrissent en moyenne une famille pendant trois à quatre semaines , dit-il.

L’offre des soins médicaux est aussi une priorité, selon M. Hetmanczuk. Depuis le début de la guerre, le Canada a financé la construction d'un centre de réadaptation pour les vétérans et a envoyé 28 ambulances en Ukraine.

Pour ce qui est des soins de santé mentale, la fondation offre quatre programmes, dont un qui cible particulièrement les jeunes, et des formations pour les psychologues ukrainiens.

Pourtant, M. Hetmanczuk croit que le Canada pourrait en faire plus pour répondre à la demande en soins de santé mentale au cours des 10 prochaines années.

Le soutien de la santé mentale est de plus en plus important. Les soldats qui reviennent de la guerre et les citoyens qui ont été bombardés pendant si longtemps ont besoin de soutien psychologique.

Nous soutenons les Ukrainiens depuis 10 ans et il se peut que nous les soutenions pour un autre 10 ans. Il faut planifier maintenant pour pouvoir leur offrir autant de soins et de services , ajoute-t-il.

Depuis le début de l’invasion, 6 millions de personnes ont fui l’Ukraine, ce qui représente près de 15 % de la population. Plus de 200 000 ont trouvé refuge au Canada à travers l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine.

Il s'agit du plus grand mouvement de réfugiés depuis des décennies.

La majorité des réfugiés se sont installés en Ontario et en Alberta. Pour faciliter cette transition de vie, la fondation a établi plus de 30 programmes d’un bout à l’autre du pays qui offrent aux réfugiés des logements temporaires et des formations linguistiques, entre autres.

Nous finançons des cours de langue anglaise et française, des ateliers sur l'emploi, sur la préparation à l’entretien d'embauche et sur la culture canadienne , dit M. Baran.

Le besoin d'équipement militaire

Le Canada va fournir à l'Ukraine plus de 800 drones de type SkyRanger R70, fabriqués par la compagnie ontarienne Teledyne FLIR. Photo : Photo fournie par Teledyne FLIR

Oleksandr Shevchenko, consul général de l'Ukraine à Toronto, salue l'investissement des Canadiens pour l’Ukraine.

Par contre, il soutient que l’invasion – et de la perte d’autant d’infrastructures civiles ukrainiennes – a été possible notamment en raison de l'inaction des pays de l'Ouest.

Selon lui, les Canadiens et le gouvernement fédéral devraient continuer d’investir pour éviter une victoire de la Russie.

Nous nous battons en Ukraine, non seulement pour notre souveraineté et notre indépendance, mais pour assurer une Europe sûre et sécurisée , dit-il.

Le ministre de la Défense Bill Blair a annoncé le 19 février que le Canada faisait un don de plus de 800 drones à l’Ukraine. M. Shevchenko reconnaît l’importance de ce don, mais aimerait que le gouvernement en fasse plus.

Selon lui, l’Ukraine a surtout besoin d'un système d'armes sophistiqué, dont des missiles à longue portée, des systèmes de défense antimissile et des avions de chasse.

Nous en avons besoin et nous en avons besoin maintenant pour que l’Ukraine puisse gagner , dit-il.

Même son de cloche pour Alexandra Chyczij.