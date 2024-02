Vos caisses de clémentines ont-elles rapetissé?

Des détaillants en alimentation ont opté cette année pour la vente de clémentines en caisses de 4 lb (1,8 kg), plutôt que de 5 lb (2,3 kg). Sommes-nous devant un autre cas de réduflation à l’épicerie? La réponse est plus complexe qu’elle n’en a l’air…

C’est en comparant une décoration de Noël bricolée à partir d’une caisse de clémentines de l’année d’avant qu’une internaute a remarqué qu’elle était plus grande que celle qu’elle venait d’acheter cet automne.

Elle nous a contactés, photos à l’appui. Non seulement sa caisse de l’année contenait une livre de clémentines en moins, mais elle était aussi vendue à un prix plus élevé, selon ses recherches.

Ouvrir en mode plein écran Une internaute a été surprise de voir qu'une caisse de clémentines achetée en novembre était plus petite que celle achetée douze mois avant. Photo : Gracieuseté

C’est dur de parler de réduflation avec la clémentine, parce que ce n’est pas un format qui a disparu pour être remplacé par un autre plus petit , explique toutefois Guy Milette, vice-président exécutif du Groupe Courchesne Larose, l’un des principaux importateurs de clémentines du Maroc.

Son entreprise a introduit la clémentine en Amérique du Nord dans les années 1970. Elle arrivait alors dans des caisses de 10 kg, réemballées selon les besoins des clients.

Depuis une vingtaine d’années, on retrouvait les petites caisses, dans différents formats de 4 à 7 lb , poursuit-il, mais seuls les formats de 4 lb et 5 lb existent encore aujourd’hui.

Le saviez-vous? La clémentine est un croisement entre la mandarine et l’orange de Séville. Elle aurait été découverte par hasard par le père Clément – d’où le nom clémentine – au début du 20e siècle, en Algérie. On en importe aujourd’hui surtout du Maroc et de l’Espagne. Une dizaine de variétés de clémentines se côtoient sur les étalages québécois. Le petit fruit orange est disponible toute l’année, mais sa haute saison va de novembre à février.

Contrairement aux fraises, dont l’introduction d’un nouveau format de 750 ml au printemps dernier (Nouvelle fenêtre) a été étiquetée comme un cas de réduflation, la clémentine s’est donc toujours vendue dans l’un ou l’autre des formats.

Bien qu’on soit importateur, on ne décide pas pour le client le format qu’il veut utiliser, précise Guy Milette. C'est le département de mise en marché de chacun des détaillants qui détermine sa stratégie pour l’année avant le début de la saison.

Ça devient un choix de la bannière. Les formats de 1,8 kg et de 2,3 kg existent… et tout est une question de prix.

Ce qui est important, c’est que le format n'est jamais caché, dit-il. Le consommateur sait exactement le poids de la caisse qu’il achète.

Qu’un détaillant passe d’un plus gros format à un plus petit pourrait en effet être considéré comme un cas de réduflation aux yeux de Jordan LeBel, professeur spécialisé en marketing alimentaire à l’Université Concordia. Mais tout dépend du prix de vente, prévient-il.

Et avec les fruits et légumes, dont les prix fluctuent d’une saison à l’autre – et même d’une semaine à l’autre –, la question devient vite complexe.

On a énormément de perte dans les fruits et légumes , insiste aussi l’expert.

Dans le cas du périssable, la réduflation peut aussi avoir du positif. Combien de clémentines de la caisse finissent à la poubelle?

Le choix des détaillants

Il y a environ 10 ans, la majorité des détaillants offraient le format de 5 lb (2,3 kg).

IGA dit avoir fait la transition pour le format de 4 lb (1,8 kg) depuis quelques années , en 2020, alors que Metro, Super C et Walmart ont fait le changement cette saison.

Il ne s’agit pas de réduflation, assure la porte-parole de Metro, Geneviève Grégoire. Il y a toujours eu plus d’un format sur le marché.

Loblaw a pour sa part conservé le format de 5 lb (2,3 kg) chez Maxi et Provigo.

Nous avons débuté la saison en novembre avec des boîtes de clémentines de 2,3 kg avant de passer récemment vers des sacs plus petits, explique la porte-parole de Loblaw, Geneviève Poirier. Il ne faudrait pas y voir un cas de réduflation.

Lorsqu'il est question de fruits et légumes, de nombreux impondérables venant influencer les prix et les formats doivent être pris en compte, poursuit-elle. La durée de la saison des clémentines varie énormément d'une année à l'autre en raison de plusieurs facteurs tels que les intempéries, la qualité et l'abondance des récoltes, etc.

Par exemple, au début du mois de décembre, la caisse de 5 lb (2,3 kg) se vendait 4,99 $ en rabais chez Provigo, soit le même prix que celle de 4 lb (1,8 kg) chez IGA. Metro détaillait pour sa part la caisse de 4 lb (1,8 kg) à 5,99 $.

La semaine dernière, on pouvait acheter, en rabais, des clémentines pour 2,49 $ la livre ou en caisse de 4 lb (1,8 kg) à 4,87 $ chez Super C, mais pour 6,99 $ chez Metro.

Le prix des fruits et légumes est notamment influencé par l’offre et la demande, la saisonnalité, mais surtout la météo.

Par exemple, les clémentines du Maroc ont été frappées l’an dernier par une sécheresse et un tremblement de terre. Malgré les intempéries, on ne manquera pas de clémentines, rassure Mario Lalancette, de l’Association québécoise de la distribution des fruits et légumes, mais il se peut que leur prix augmente. Celui-ci peut aussi être influencé par le coût du transport et le taux de change.

Tous ces facteurs sont pris en compte par les détaillants, selon Guy Milette. À travers les années, leurs stratégies changent, dit-il. Peut-être qu’une des bannières va revenir à la caisse de 5 lb (2,3 kg) l’an prochain. Entre-temps, la plus petite caisse peut leur permettre d’afficher un prix de détail plus alléchant pour les consommateurs.

En vrac, en sacs ou en caisses Les clémentines du Maroc sont importées dans leur format de vente au détail, dans des caisses de 4 lb (1,8 kg) ou 5 lb (2,3 kg). Des caisses de 22 lb (10 kg) sont également importées pour la vente de clémentines en vrac. Quant aux caisses de 33 lb (15 kg), elles sont destinées au réemballage une fois arrivées au Canada et sont vendues dans des sacs en filet de 1 à 4 lb (0,5 à 1,8 kg).

Des formats normalisés

Contrairement à d’autres fruits et légumes, aucune règle n’encadre non plus les formats dans lesquels sont distribuées les clémentines.

Les carottes et les pommes de terre fraîches, par exemple, doivent être vendues à l’épicerie dans des formats d'emballage prédéterminés par un document incorporé au Règlement sur la salubrité des aliments.

Au moins quatre formats sont listés pour les carottes et huit pour les pommes de terre. On peut notamment les vendre dans des sacs de 2,27 kg, 4,54 kg et 22,7 kg, ou dans tout autre emballage de moins de 1,36 kg.

Des règles similaires n’existent pas pour la clémentine. D’ailleurs, d’autres fruits et légumes qui figuraient au document, comme les betteraves, les patates douces, les poires et les pêches, en ont été retirés en juillet de 2022, pour simplifier les services, réaliser des économies et supprimer les obstacles à l’innovation , écrit le gouvernement fédéral.

Ce serait plus simple pour les consommateurs si tout le monde utilisait les mêmes formats , convient toutefois Guy Milette.

Une suggestion qui s’applique autant aux clémentines qu’aux autres produits alimentaires, dont la multiplication des formats peut confondre les consommateurs à l’épicerie et camoufler des cas avérés de réduflation.

Avec les informations de Justine Grenier et les données de Jean-François Gagné Bérubé, de l’application Glouton