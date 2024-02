Le seul abattoir de l’Abitibi-Témiscamingue est à vendre

L’entreprise Des Praz de Rouyn-Noranda prend la décision de vendre son abattoir de proximité situé dans le quartier Évain, à Rouyn-Noranda. De nombreuses contraintes gouvernementales liées à la vente de leurs produits ont joué un rôle dans la décision des propriétaires de vendre le seul abattoir en opération en Abitibi-Témiscamingue.

L’entreprise Des Praz est bien connue dans la région pour la vente de son bœuf. Les produits sont notamment disponibles dans son commerce à Évain, puis dans sa boutique au centre-ville de Rouyn-Noranda. La copropriétaire Christel Groulx tient d’ailleurs à préciser que la vente des produits se poursuivra dans ces points de services. C’est l’abattoir seulement qui est à vendre.

Quand on a débuté l’entreprise, ce qu’on voulait, c’était commercialiser la viande qui provient de notre élevage. L’abattoir, ce n’était pas dans nos cordes, ce n’était pas quelque chose qu’on avait nécessairement envie de faire, mais ça faisait partie de la chaîne si on voulait garder nos animaux en région, si on voulait les transformer en région , explique Mme Groulx.

Christel Groux, copropriétaire de la boucherie Des Praz. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’abattoir est ouvert depuis sept ans. Plus de 100 fermes de la région sont actuellement des clients et environ 350 bovins y sont abattus annuellement. L’abattoir, qui va demeurer ouvert jusqu’à la vente, ne répondait toutefois pas aux besoins des propriétaires.

On ne peut plus prendre d’ampleur, on ne peut plus se développer, on ne peut pas faire les marchés publics, je ne peux pas avoir un kiosque à la ferme. Pour nous, c’était vraiment problématique. Ma motivation est d’avoir mon commerce à la ferme à Rémigny [au Témiscamingue]. Depuis le début, c’est ce que je veux. On a fait une demande au ministre pour obtenir une dérogation pour ça, mais ils ne veulent pas , raconte Christel Groulx.

L’entreprise avait la possibilité de développer un projet d'abattoir sous inspection permanente, qui permet aux producteurs de vendre ensuite leurs produits partout dans la province, mais après avoir tenté de multiples démarches, les propriétaires ont décidé d’abandonner le projet. Ils vont maintenant vendre les infrastructures et faire abattre leurs bêtes à l’extérieur de la région, à moins qu’une personne décide de prendre la relève.

Pour nous, ça ne faisait pas de sens qu’on soit un abattoir de proximité, que nous soyons éleveurs et qu’on ne puisse pas vendre notre viande sur place à la ferme.

Une lourde perte

Vincent Boisvert, producteur de boeuf à Trécesson et président du syndicat des producteurs bovins de l'Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est sûr que c’est dommage s’il n’y a personne qui l’acquiert pour l'exploiter. On vient de perdre un gros morceau , estime le président du syndicat des producteurs bovins de l’Abitibi-Témiscamingue, Vincent Boisvert, qui croit que les règles entourant les abattoirs sont beaucoup trop strictes et contraignantes.

On n’a pas été écoutés [par les gouvernements]. C’est dommage qu’on en arrive là, mais un moment donné, quand les sources et les énergies sont épuisées, il faut passer à autre chose. Je respecte très bien leur choix , ajoute-t-il en mentionnant qu’une fermeture potentielle aurait un impact financier sur plusieurs producteurs.

Le MAPAQ a une volonté de conserver l’infrastructure d'abattage, il a la volonté d’accompagner les entrepreneurs, mais on est dans le processus bureaucratique de permis, puis de coûts aussi, alors nous, on avait des choix d’entreprises à faire , renchérit Christel Groulx, qui se dit convaincue que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) va accompagner un éventuel acquéreur.

Des vaches à la ferme Vincent Boisvert. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une autre problématique soulevée par des producteurs est que la réglementation actuelle ne leur permet pas d’envoyer leurs bêtes à l’abattoir de proximité et de les vendre eux-mêmes par la suite. Ils doivent donc les envoyer dans un abattoir sous inspection situé à l’extérieur de la région s’ils souhaitent ensuite vendre leurs produits. Une situation qui empêchait certains producteurs de faire affaire avec l’abattoir de Rouyn-Noranda.

C’est un règlement qu’on souhaiterait voir changer. Je ne sais pas si on va réussir, mais ce serait pour tous les abattoirs de proximité , explique Vincent Boisvert.

Un permis d’abattoir de proximité, c’est pour faire une vente directe au consommateur, mais que le consommateur vienne l’acheter dans une boutique à Rouyn-Noranda, sur place à l’abattoir, dans un marché public ou au kiosque à la ferme, à mon avis, c’est une vente directe au consommateur. C’est là où il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas dans la réglementation , souligne Christel Groulx.

Les installations de l'entreprise Des Praz. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Un appui financier réclamé

Le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, estime qu’il s’agit d’une triste nouvelle pour la région . Il juge que les deux paliers de gouvernement doivent en faire davantage pour soutenir financièrement les entreprises qui souhaitent aller de l’avant avec un projet d’abattoir.

Moi, ça m’inquiète encore le message qui est donné par cette fermeture. J'espère de tout coeur que quelqu’un va prendre le relais et aller au bout de ces démarches, mais moi, j’interpelle les gouvernements pour qu’ils comprennent que l’Abitibi-Témiscamingue a besoin d’infrastructures d'abattage, a besoin d’aide dans les programmes, puis au même titre qu’un aqueduc, c’est un service public qui devrait être beaucoup mieux soutenu par nos gouvernements , fait-il valoir.

M. Lemire ajoute qu’il voyait d’un très bon oeil la possibilité qu’un abattoir sous inspection puisse ouvrir ses portes dans la région.