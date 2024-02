Le sentier Nestaweya ferme pour de bon cette saison

Après moins de 10 jours d’ouverture effective, la saison de patinage sur le sentier Nestaweya est terminée, a annoncé mercredi La Fourche dans un communiqué.

L’hiver doux qui a enveloppé Winnipeg cette année a rendu la vie difficile aux responsables du sentier. Cinq jours après son ouverture, le sentier avait dû fermer à nouveau, avant de rouvrir le 13 février.

Cet hiver a été extraordinairement inhabituel, rendant le sentier difficile à ouvrir et à entretenir , relèvent les responsables.

Finalement, le chemin de glace n’a été ouvert que 9 jours. Il s’agit de la saison la plus courte, excluant l’hiver 2020 quand le sentier n’a jamais ouvert , précise La Fourche dans le communiqué.

La saison la plus courte précédente était de 33 jours en 2017. La fermeture du 17 février marque également la fermeture complète la plus précoce de l'année, battant une fois de plus 2017 lorsque le sentier a fermé un jour plus tard, le 18 février , ajoutent les responsables.

Le sentier a atteint une longueur de 600 mètres cette année, soit, là encore, la distance la plus courte de son histoire.

Dorénavant, La Fourche ne surveille ni n'entretient plus aucune partie de la glace et conseille au public de rester à l'écart des rivières.