Québec veut bonifier le programme d’accès aérien aux régions

Le gouvernement Legault veut assouplir les règles d’admissibilité aux billets d’avion du Programme d'accès aérien aux régions (PAAR), qui doit être renouvelé le 1er avril. Québec réitère aussi son souhait de développer, à plus long terme, une nouvelle stratégie aérienne pour relier les régions entre elles.

Une rencontre du comité permanent sur le transport aérien, qui réunit notamment des élus locaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable et des transporteurs aériens, s'est tenue mardi avant-midi pour discuter de ces deux questions.

Le comité évalue l’ajout de nouvelles dessertes au PAAR . Les critères d'admissibilité aux billets à prix réduit et ceux à 500 dollars pourraient aussi être assouplis. Québec envisage notamment d'élargir à certains organismes le remboursements de billets d'avion.

Plus tôt ce mois-ci, des résidents de la Basse-Côte-Nord et le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, avaient demandé au gouvernement d’assouplir et de clarifier les règles du PAAR. Celles actuelles empêchent les centres de services scolaires d’acheter, au nom des parents d’élèves, des billets d’avion pour des activités parascolaires et de bénéficier d'un remboursement.

Québec envisage toujours d’étendre son programme de billets d’avion à 500 dollars aux vols entre aéroports régionaux, alors que le PAAR concerne essentiellement les liaisons qui touchent Québec ou Montréal.

Le comité permanent sur le transport aérien s’est saisi de la question mardi, visant une stratégie aérienne pour assurer des vols interrégionaux, sept jours sur sept, à 500 dollars.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui représente l’Union des municipalités du Québec au sein du comité, se dit satisfait de la volonté politique du gouvernement dans ce dossier.

Les choses simples sont déjà faites. Si on veut que ce soit durable, des fois, il faut un peu casser le moule. C'est ce que le premier ministre nous a proposé. Moi, j'embarque dans le projet du premier ministre avec une desserte sept jours sur sept, imposée aux transporteurs.

Il estime toutefois que ce plan ne répond pas aux besoins immédiats des régions. Entre le programme PAAR , qui patche le trou, et une stratégie à long terme qui va arriver à un moment donné, dans peut-être plusieurs mois sinon quelques années, il y a un bout où la desserte est loin d'être optimale.

En novembre, François Legault avait déclaré qu’un service aérien quotidien était un « service essentiel ». Il disait négocier avec des transporteurs pour contrer la diminution du service aérien. Il ajoutait être prêt à mettre l’argent nécessaire, parce que ce n’est pas toujours rentable pour les compagnies aériennes .

Avec les informations de Jean-François Deschênes