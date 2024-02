Confrontés à une importante pénurie de main-d'œuvre, plus de 60 employeurs se sont donné rendez-vous à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), mercredi, à l'occasion de la Journée Carrières. Certains ont parcouru des centaines de kilomètres pour tenter combler leurs besoins.

Avec la pénurie, on innove, on veut aller un petit plus loin, sortir de la boîte. On souhaite aller chercher nos enseignants qui souhaitent s'expatrier , explique Daniela Cordoba, coordonnatrice en gestion des effectifs et des compétences au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île, à Montréal.

Si on ressort avec un intéressé, on est gagnant.

Daniela Cordoba

Même son de cloche au ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick. Ses représentants prennent part au salon de l'emploi de l' UQAR pour la toute première fois.

C'est démontré qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont en phase de graduation qui sont également à la recherche d'autres opportunités dans d'autres provinces. Donc nous, on vient présenter le Nouveau-Brunswick comme une option , indique Kassim Doumbia, conseiller en recrutement pour le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Kassim Doumbia

M. Doumbia se rendra dans les prochains mois à Montréal et à Ottawa pour tenter d'attirer d'autres travailleurs.

Cette année, 65 employeurs participent à l'exercice. Dès décembre, on ouvre les possibilités de s'inscrire et en quelques semaines, toutes les places se comblent. On sent qu'on répond à un besoin auprès des employeurs , mentionne Jean-François Ouellet, directeur des services à la communauté étudiante à l' UQAR .

Jean-François Ouellet est directeur des services à la communauté étudiante à l'UQAR.

Il y a beaucoup de jobs disponibles. […] Ces gens-là ont de vrais emplois à combler.

Chaque année, la Journée Carrières de l'UQAR attire entre 200 et 300 personnes.

Mathieu Berger