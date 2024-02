L'agent de la Police régionale de York, Richard Senior, affirmait dans son appel qu'il avait été piégé par son service de police, mais les trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario ont rejeté les arguments de ses avocats mercredi. Les faits reprochés sont survenus de juillet à octobre 2018 dans la région de York.

Richard Senior avait été arrêté le 9 octobre 2018 à Markham à la suite de l'opération TADEU, qui consistait à identifier les pratiques de corruption au service de la police de York, la région urbaine au nord de Toronto.

La longue enquête sur écoute électronique avait nécessité le recours à des agents d'infiltration et elle avait abouti à l'arrestation et à la condamnation de l'agent Senior.

La défense du policier affirmait lors du procès que son client avait été piégé par son service de police qui avait recruté deux policiers infiltrés, dont un de la Gendarmerie royale du Canada.

Doctrine de la provocation policière

Au Canada, un accusé peut présenter une défense de provocation policière ou de piégeage, lorsque la police lui offre la possibilité de commettre un crime sans soupçon raisonnable ou lorsqu'elle va au-delà de la possibilité de le faire en l'incitant à perpétrer un crime.

L'incitation au délit est considérée comme un abus de procédure et elle peut être contestée devant les tribunaux comme dans cet appel.

Ouvrir en mode plein écran Le tribunal de Newmarket, où s'est tenu le procès de l'agent Richard Senior durant l'hiver 2021. Photo : Radio-Canada / Joe Fiorino

L'avocate de l'agent Senior, Ingrid Grant, rappelle que le policier s'était vu offrir à l'époque une occasion de voler un hangar fictif rempli de drogue. Les agents infiltrés lui ont proposé de commettre un crime , dit-elle.

Le procès avait effectivement montré que l'agent Senior avait accédé illégalement à la banque de données de son employeur pour y chercher et communiquer des informations confidentielles pour aider l'informateur à voler la cocaïne dans un entrepôt.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate Ingrid Grant devant l'ancien tribunal de Scarborough à une date indéterminée. Photo : Radio-Canada

Me Grant ajoute que son client aurait dû bénéficier d'un soupçon raisonnable, puisqu'il a rappelé à son coéquipier infiltré qu'ils n'étaient pas responsables de faire appliquer un mandat de perquisition pour entrer légalement dans le hangar en question.

C'est son coéquipier qui lui a suggéré qu'il se chargerait du mandat de perquisition , poursuit-elle en rappelant que son client ne faisait que rejeter les propositions insistantes de son collègue.

Nous sommes ici pour faire une saisie majeure , relève l'avocate dans les conversations sous écoute entre son client et son coéquipier.

Me Grant précise que le coéquipier a insisté trois jours plus tard pour qu'ils pénètrent ensemble dans le hangar.

Ouvrir en mode plein écran L'agent Richard Senior cumulait 16 ans d'expérience lorsqu'il a été appréhendé pour des accusations de corruption en 2018. Photo : Radio-Canada / Greg Ross/CBC News

L'avocate précise que la police avait donc élaboré un scénario créatif , qu'elle contrôlait toute l'opération et que cela constituait une provocation policière .

Senior avait été reconnu coupable, devant le tribunal de Newmarket, de 11 accusations d'abus de confiance, de vol de 300 $, de menace de falsification de documents, d'usage illégal d'ordinateur de police, de trafic de cocaïne et de possession d'une arme obtenue de façon criminelle.

À l'époque, sa défense avait soumis au tribunal une requête après le verdict de culpabilité pour faire annuler les condamnations, mais seulement trois accusations de vol et falsification de documents avaient été suspendues.

L'appel de mercredi concernait cette décision en particulier.

Un abus de procédures policières

Le confrère de Me Grant, Jeff Marshman, ajoute que la juge de première instance a commis une erreur et que la police de York a été déraisonnable dans ses méthodes de piégeage. Il parle bien d'une incitation au crime.

L'avocat rappelle que l'entrepôt n'existait pas, qu'il n'y avait aucune quantité de drogue à saisir ni aucune vente à faire avec une telle saisie. Tout avait été confectionné de toute pièce , précise-t-il.

Me Marshman affirme que la police de York était bien plus préoccupée par l'infiltration du crime organisé dans ses rangs que par la conduite de son agent. Elle craignait un lien entre son service et la pègre , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Des autopatrouilles de la police régionale de York devant le quartier général du service à Vaughan. Photo : Radio-Canada / CBC

Or, ces peurs étaient injustifiées, parce que cette opération n'avait rien à voir avec un film de Martin Scorsese , s'exclame-t-il en parlant de cette affaire comme d' une menace imaginaire .

Me Marshman souligne que la police de York avait même gardé Richard Senior sur sa liste d'employés payés, juste pour voir s'il irait jusqu'au bout des incitations des deux policiers.

Notre client était à la fois la cible et l'instrument de son service de police , déclare-t-il en expliquant que la police de York ne cherchait en fait qu'à attraper de plus gros poissons que lui.

Ouvrir en mode plein écran La Cour d'appel de l'Ontario, à Toronto, a entendu la cause de l'agent Richard Senior en un peu plus d'une heure seulement. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Au retour de la pause du midi, le juge MacPherson, de la Cour d'appel de l'Ontario, a remercié la défense pour son bon travail , mais que la Cour avait décidé de rejeter l'appel.

L'agent Senior a été condamné de façon appropriée, c'est dommage pour lui et sa famille, mais votre requête est rejetée , a-t-il dit brièvement.

La procureure n'a donc pas eu à plaider la position de la Couronne dans cet appel.

Richard Senior, qui avait interjeté appel du verdict de culpabilité, était toujours en liberté sous caution. Il n'était pas dans le prétoire pour entendre les arguments de ses deux avocats.