Ottawa accorde 175 M$ pour accélérer la construction de logements à Edmonton

Dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une enveloppe de 175 millions de dollars pour financer le logement abordable à Edmonton.

Ce financement vise à soutenir la construction de plus de 5200 nouveaux logements dans la capitale albertaine en trois ans, et de plus de 22 000 logements dans les 10 prochaines années.

Il s’agit notamment de logements locatifs, dont certains seront situés près des campus postsecondaires.

Avant son annonce, Justin Trudeau a visité un projet dans le sud-ouest de la ville qui fournira 334 logements d'ici l'été, dont 60 % sont considérés comme des habitations abordables.

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, souligne l’importance de ce financement pour la population.

De tels investissements sont essentiels pour réaliser les changements systémiques nécessaires qui permettront de remédier à la situation d’urgence liée au logement et, plus précisément, à l’absence de logements à Edmonton.

Selon le député fédéral d’Edmonton-Centre, Randy Boissonnault, ce financement fait partie d’un partenariat entre Ottawa et les municipalités d’un océan à l’autre, pour permettre à des milliers de personnes d’avoir un foyer.

Le premier ministre Trudeau assure qu'Ottawa est disposé à financer des programmes spécifiques de logement. Toutefois, pour qu’il y ait suffisamment de logements, il invite les municipalités à changer certaines politiques, notamment celles en lien avec les règles sur le zonage ainsi que l’allègement des processus bureaucratiques.

La province réclame 100 M$ de plus

Jason Nixon, le ministre albertain des Aînés, des Communautés et des Services sociaux, a adressé une lettre au ministre fédéral du logement, Sean Fraser, mercredi.

Tout en étant satisfait du montant qui a été débloqué en faveur d’Edmonton, il estime que la province s’attend à recevoir plus d’argent proportionnellement à l’importance de sa population qui, dit-il, représente actuellement 12 % de la population totale du Canada.

L'Alberta demande 100 millions de dollars supplémentaires immédiatement pour les communautés de taille moyenne autour d'Edmonton et de Calgary, afin de faire face à la croissance démographique rapide à laquelle la province fait face, en particulier dans ces communautés.

Le premier ministre Justin Trudeau a précisé que l’annonce de mercredi est une entente bilatérale entre le gouvernement fédéral et les municipalités. Il a toutefois ajouté que son gouvernement sera toujours disposé à travailler avec les provinces, mais qu'il attend que celles-ci fassent leur part.