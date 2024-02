La marche est haute pour revoir le système de psychiatrie légale dans un contexte où le Québec est « champion » au registre du nombre d'individus déclarés non criminellement responsables.

Un trio d’experts est venu ajouter son point de vue à l’enquête du coroner sur la mort de la sergente Maureen Breau, comparant notamment la réalité québécoise avec le système ontarien, qui est vu comme avant-gardiste au pays.

Les experts ont insisté sur les verdicts de non-responsabilité criminelle, qui sont deux fois plus fréquents au Québec qu'en Ontario. Pourtant, la population ontarienne est deux fois plus élevée.

Bon an mal an, il se rend entre 450 et 500 nouveaux verdicts de non-responsabilité criminelle chaque année au Québec, ce qui l’élève au rang de champion , illustre la chercheuse Anne Crocker.

Judiciariser pour avoir accès à des soins

Le psychiatre légiste Mathieu Dufour, qui a œuvré dans les deux provinces, a quant à lui mis en lumière devant la coroner que de tels verdicts sont rendus au Québec pour des crimes moins sévères qu’en Ontario, comme des vols à l’étalage ou des menaces.

Ouvrir en mode plein écran Le psychiatre légiste Mathieu Dufour a comparé les systèmes du Québec et de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Raphael Poliquin

La judiciarisation est vue comme un moyen d’avoir accès aux soins en psychiatrie, selon l'expert. Une vision partagée par Anne Crocker.

Les personnes qui vont entrer dans le système de psychiatrie légale vont recevoir de bons soins. Donc ce n’est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c’est que ça nous fait judiciariser des délits plus mineurs , qui pourraient être adressés autrement, ajoute la directrice de l’Observatoire en justice et en santé mentale.

Pour étayer son propos, l’experte insiste sur la lourdeur de l’étiquette apposée aux individus qui vivent avec une problématique de santé mentale.

De dire que tu es passé en psychiatrie légale ou que tu as été déclaré non criminellement responsable, ce n’est peut-être pas la première chose que tu vas dire à un employeur futur , dit-elle

Alors peut-être que pour les délits plus mineurs, on pourrait réfléchir à d'autres façons que de passer par [la déclaration de non-responsabilité criminelle], même si c’est peut-être vrai que le délit était associé à la maladie, mais est-ce que la conséquence de cette déclaration-là en vaut la chandelle? Je le questionne , précise-t-elle.

Un système parmi les plus décentralisés au monde

Le Dr Dufour a aussi expliqué à la coroner que les deux provinces détiennent un seul établissement psychiatrique à sécurité maximale. En tout et partout, l'Ontario compte 10 hôpitaux désignés en psychiatrie légale alors que le Québec en répertorie 45, ce qui en fait le système le plus décentralisé au pays et dans le monde, ajoute Mme Crocker.

Il y a quelque chose à revoir pour s’assurer que l’on met les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits avec les bonnes ressources puis qu’on ne surcharge pas les intervenants d’autres milieux qui pourraient travailler avec d’autres clientèles , dit-elle.

Le Dr Dufour estime que le fait d'avoir moins d’hôpitaux désignés permettrait la mise sur pied d'équipes spécialisées et le développement d'expertises spécifiques dévolues à chaque psychiatre, bien que le patient se trouve parfois plus loin de son milieu de vie, nuance-t-il.

Regrouper les psychiatres a des avantages, estime aussi Claire Gamache, présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ).

Ouvrir en mode plein écran La Dre Claire Gamache est présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

La coroner déplore, sans l’accuser, que la dernière psychiatre traitante d’Isaac Brouillard Lessard n'ait pas été portée à faire appel à des collègues spécialistes de la psychiatrie légale quand le suivi psychosocial sur le terrain a été abandonné. Tu ne devrais jamais te sentir seul avec ton patient , a commenté Géhane Kamel, ce à quoi la Dre Gamache a acquiescé.

Géhane Kamel rappelle que des séminaires de psychiatres sont organisés tous les mois à l’Institut Philippe-Pinel, pour évaluer en groupe les cas complexes.

L'initiative pourrait faire école dans les hôpitaux du Québec. J’ai du mal à comprendre pourquoi ça ne s’est pas fait dans ce cas-là , dit la Dre Gamache. Il y a une question de pudeur , suggère-t-elle. C’est comme si on est pris dans des relents de se dire que d’être psychiatre c’est d’assumer ses choses seules avec le patient.

Un changement législatif nécessaire

La protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou autrui est prévue par la loi P-38, qui doit être revue et corrigée selon le Dr Dufour.

Au Québec, la notion de danger grave, réel et immédiat doit être observée pour priver une personne de ses libertés, tandis que les critères sont moins contraignants en Ontario depuis une enquête du coroner en 2000.

Chez la minorité de patients qui manifestent de la violence, c'est un peu plus facile en Ontario de leur donner des soins , explique le psychiatre légiste.

Les critères sont un peu plus permissifs pour certains patients pour être hospitalisés contre leur gré, donc ça fait qu’il y a peut-être moins de risques de violence , explique Dr Dufour.

Des travaux en cours pour améliorer le système

Un projet de hiérarchisation de la psychiatrie légale est en cours depuis avril 2023. L’initiative du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec va s’échelonner sur une période de trois ans.

On va regarder le type de soins qu’on donne aux patients autant quand ils sont à l’hôpital qu’en clinique externe , explique le Dr Dufour.

Le psychiatre légiste parle d’une grande réforme où les patients les plus complexes et les plus dangereux seront dirigés vers l’Institut Philippe-Pinel, mais où il y aura une meilleure pyramide de soins pour les patients qui ne représentent pas un risque pour la société.

Ouvrir en mode plein écran Anne Crocker Photo : Université de Montréal

Dans cette réforme en cours, les proches ne doivent pas être oubliés, précise Anne Crocker. C’est les familles qui voient les facteurs de risque, c’est les familles qui voient les choses se dégrader , insiste-t-elle.

La coroner Kamel, qui entendra d’ailleurs jeudi le témoignage de membres de la famille d’Isaac Brouillard Lessard, a maintes fois souligné la clarté et la limpidité des informations reçues des trois experts, et indique qu’elle compte s'en inspirer dans ses recommandations.