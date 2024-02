Highway Hotline permet maintenant de suivre en direct le parcours des déneigeuses

Les automobilistes en Saskatchewan peuvent désormais suivre en direct le parcours des chasse-neige et obtenir des mises à jour régulières sur l’état des routes. Il s’agit de nouvelles fonctionnalités du site web du service Highway Hotline de la province.

La fonctionnalité, qui est aussi disponible sur l'application, s'appelle Track My Plow (suivre mon chasse-neige).

Ainsi, le ministre de la Voirie indique qu'il observera l'évolution de ce projet pilote, ainsi que la réaction du public.

Le site web et l'application mobile d'assistance routière Highway Hotline fournissent aux conducteurs des renseignements sur l'état des routes, tels que les fermetures, les zones de construction, les traversiers et les points de passage frontalier.

Depuis plus de 50 ans, [l’assistance routière] Highway Hotline de la Saskatchewan aide les conducteurs à prendre des décisions éclairées concernant leur sécurité , explique la ministre de la Voirie, Lori Carr, dans un communiqué.

Track My Plow leur donne un autre élément d'information qui les aidera à planifier leurs déplacements et à se rendre à leur destination préférée , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de la Voirie de la Saskatchewan, Lori Carr. Photo : Radio-Canada / Matthew Howard

Lors d’une conférence presse, Lori Carr a souligné que le développement de ce projet pilote a coûté 65 000 $.

En tant que ministère des routes, nous cherchons toujours des moyens de rendre nos routes plus sûres pour le public voyageur et je pense qu'il s'agit là d'une de ces idées novatrices qui rendront les déplacements du public plus sûrs , déclare Mme Carr.

Selon le sous-ministre adjoint de la Division de l’exploitation et de l'entretien au ministère de la Voirie, Tom Lees, la province compte environ 300 chasse-neige, dont 90 % sont équipés de la technologie de suivi.

Au fur et à mesure que nous renouvelons notre flotte, le système [de suivi] sera installé sur tous nos chasse-neige , précise M. Lees.

Nous n'avons pas de calendrier précis pour ce projet pilote. Ce que nous recherchons, c'est un retour de la part du public, sur ce qu'il aime ou n'aime pas, ainsi que des informations de la part de notre personnel , ajoute-t-il.

La province précise que les automobilistes peuvent également obtenir des rapports audio sur l'état des routes en composant le 511.

Avec les informations de Charlotte Marschall