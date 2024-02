Les organismes à but non lucratif s’inquiètent de la santé mentale de leurs employés

Plus de la moitié des organismes à but non lucratif de l'Alberta s'inquiètent pour la santé mentale de leurs employés, selon un nouveau rapport de la Chambre des organisations bénévoles de Calgary (CCVO), rendu public mercredi.

Selon le rapport (Nouvelle fenêtre) (en anglais), 52 % de ces organismes sont préoccupés ou très préoccupés par la santé mentale de leur personnel, et 20 % des commentaires de l'enquête font état d'un épuisement professionnel .

Ces organismes connaissent une hausse des frais d'exploitation liés à l'inflation, ainsi que des difficultés de recrutement et de rétention du personnel, précise le rapport. De plus, la demande de services à but non lucratif augmente à mesure que de plus en plus de Canadiens éprouvent des difficultés financières ou autres.

Celia Lee, responsable à la recherche de la CCVO , dit que la demande d’aide venant de ces associations a augmenté ces dernières années, mais que leurs budgets s’amenuisent à cause des hausses des frais d'exploitation. Cela accentue la pression sur les employés, qui doivent faire plus avec moins de moyens.

Les organisations à but non lucratif de l'Alberta sont très préoccupées par leur capacité à répondre à la demande, 63 % d'entre elles estimant qu'il s'agit d'un défi ou d'un très grand défi.

Polarisation et montée de la haine

Nous sommes la province la plus en colère du Canada, selon l'indice de rage de Pollara , souligne Karen Ball, directrice générale de la CCVO .

Le rapport note une montée de la haine et une polarisation de la société albertaine. Selon Celia Lee, ces éléments jouent sur la santé mentale des professionnels du milieu : On a vraiment l’impression qu’il y a plusieurs tensions qui mettent beaucoup de pression sur la santé mentale des employés de notre secteur.

Les changements climatiques

Les changements climatiques et leurs effets figurent aussi parmi les facteurs de stress externes qui pèsent sur la santé psychologique des employés de ce secteur. Karen Ball donne l'exemple des feux de forêt et de leur fumée : [La fumée] a également un impact sur la santé mentale des gens. Je pense que les gens sont inquiets de l'état du monde en général.

Des jeunes à la rescousse

L’organisation Youth Central met en relation les jeunes de 12 à 18 ans avec des organisations qui ont besoin de bénévoles pour maintenir leurs activités. Michelle Hodgins y travaille comme coordinatrice des communications, elle remarque des facteurs de stress similaires parmi cette clientèle.

Elle constate aussi une hausse du nombre de jeunes qui veulent s'impliquer. Avant la pandémie, nous avions environ 472 volontaires et, aujourd'hui, nous en avons plus de 1650 , dit-elle.

Faire sa part pour la communauté pour briser l’isolement social semble être une des solutions pour améliorer la situation pour les deux parties, conclut Michelle Hodgins.

Le rapport dévoilé mercredi met en lumière des pistes de solutions, notamment la mise en place d'un plan d'urgence pour améliore la solidité sur le plan psychologique des employés.