La pente de ski de Val-d’Or restera fermée pour l’hiver

La Ville de Val-d’Or a dû se résoudre à mettre une croix sur la saison des sports de glisse à sa pente de ski.

La Ville explique que les délais s’allongent pour effectuer les travaux qui permettraient de rendre la remontée mécanique conforme aux exigences de la Régie du bâtiment du Québec. Le problème concerne le système électrique, un équipement datant des années 1970.

C’est un projet relativement simple dans son esprit, mais complexe dans l’application concrète des normes , mentionne d'abord Luc Lavoie, coordonnateur aux activités sportives et récréatives pour la Ville de Val-d'Or.

Il a fallu trouver les spécialistes et s’entendre sur les solutions. Ç'a retardé le tout et causé des délais plus longs qu’on ne le croyait à l’origine. On espérait pour février, mais il a fallu se rendre à l’évidence.

La Ville a décidé d’annuler la saison, puisque les travaux n’auraient pu être complétés à temps pour la relâche scolaire, qui aura lieu la semaine prochaine à Val-d’Or.

Historiquement, après la semaine de relâche, la fréquentation diminue drastiquement. En plus, nous n’avons presque pas de neige et on annonce du temps doux cette semaine et pendant la relâche. Puisque nous n’avons pas de canons à neige, il aurait fallu fermer tôt de toute façon , signale Luc Lavoie.

Val-d’Or ajoute que les réparations permettront d’ouvrir la pente de ski pour la saison 2024-2025.