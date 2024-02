D’autres travaux pour la piscine du cégep de Rivière-du-Loup

Des travaux pour changer le système de filtration d'eau forceront la fermeture de la piscine du cégep de Rivière-du-Loup. Ces rénovations, qui pourraient prendre entre quatre et huit semaines, débuteront au mois d'août.

Initialement, ces travaux devaient être menés en 2020 lors du chantier de remise à niveau de l'infrastructure. Mais pour des raisons budgétaires, le remplacement de ce système, en place depuis l'ouverture de la piscine en 1971, avait été repoussé.

En 2020, l’enceinte de la piscine avait été repeinte, les systèmes de sonorisation et d’affichage électronique remplacés et les tremplins réparés. La surface du bassin et le revêtement de la plage avaient également été renouvelés. Près de 2,5 M$ avaient été nécessaires pour cette réfection.

Ouvrir en mode plein écran Le bassin de filtration d'eau, installé en 1971, sera changé au cours des prochains mois. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le bassin de filtration ouvert, qui est en place depuis 53 ans, sera remplacé par quatre filtres à sable. Selon la coordonnatrice aux ressources matérielles du Cégep de Rivière-du-Loup, Josée Dubé, la qualité de l'eau demeure, à ce jour, excellente, mais plusieurs pièces du système actuel doivent être changées.

Il s'agira de la dernière étape pour le projet de réfection de la piscine intérieure.

La fermeture de la seule piscine intérieure de la ville pourrait occasionner des impacts sur les différents clubs sportifs, que ce soit en natation ou encore en natation artistique. Mais la directrice des services administratifs et secrétaire générale du Cégep de Rivière-du-Loup, Valérie Beaulieu, confirme que les dirigeants ont été avisés que le choix de faire ces travaux en août pourrait limiter les impacts sur les activités.

La Ville de Rivière-du-Loup et le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec verseront chacun 50 000 $ pour aider à payer la facture. La balance de la facture sera assumée par le Cégep de Rivière-du-Loup.

En 2020, le remplacement de ce système avait été évalué à un peu plus de 200 000 $. Un appel d'offres est en cours pour trouver un entrepreneur pour ces travaux.