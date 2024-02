Cap sur les Jeux des 50 ans et plus à New Richmond

New Richmond sera l'hôte des 18e Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui se tiendront du 13 au 16 juin.

Le comité organisateur espère rassembler au moins 800 participants provenant de la péninsule gaspésienne, de l’archipel madelinot et même du Nouveau-Brunswick.

Cette année, 22 disciplines sont au programme dont la natation, le cribbage, la pétanque et le vélo de route. Les quilles finlandaises et le pickelball font partie des nouvelles disciplines mises à l’horaire.

Selon les organisateurs, l'événement contribue, entre autres, à améliorer la qualité de vie des aînés, à contrer leur isolement et à promouvoir la pratique de l'activité physique.

Claudette Paquet de Caplan attend l’événement avec impatience. La dame de 77 ans a participé à tous les Jeux des 50 ans et plus depuis leur création en 2004. C’est le plaisir, pour socialiser, voir du monde , lance Mme Paquet. On voit du monde des Îles-de-la-Madeleine qu’on a connu, et on le revoit. C’est le plaisir de jouer et de peut-être avoir une médaille dans le cou.

Ouvrir en mode plein écran Claudette Paquet n'a pas manqué une seule édition des Jeux des 50 ans et plus depuis 2004. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La présidente de la Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Chantal Boudreau, mentionne que tous les aînés peuvent trouver leur compte dans l’événement. C’est pour rassembler les gens, les faire bouger, les valoriser dans ce qu’ils aiment faire , dit-elle. C’est pour ça qu’il y a 22 disciplines différentes, pour que chacun trouve quelque chose qui lui plaît, que ce soit les sports ou les jeux de table.

Ouvrir en mode plein écran Certains jeux de carte font partie des disciplines, dont le quatre de pique et le cribbage. Les participants ont jusqu'au 3 mai pour s'inscrire. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté des Jeux des 50 ans et plus

Il y a une épreuve de vélo de 45 kilomètres , note le président d’honneur de l’événement, Louis Morin. Il y a des gens de 75 ans et plus qui sont en pleine forme et ça m’impressionne beaucoup.

Publicité

Des retombées économiques

Les 18e Jeux des 50 ans et plus dispose d'un budget de 230 000 $ et ses retombées économiques sont estimées à plus de 400 000 $.

Plus il y a de participation, plus il y a de retombées pour le milieu en hébergement, en gaz, en restauration , souligne la coordonnatrice des Jeux, Carolyne Lamarche.

La maire de New Richmond, Éric Dubé, se réjouit de ses retombées pour le milieu. Il souligne que les ressources municipales seront mises à contribution. On va mobiliser tous nos équipements, nos lieux, pour soutenir l’activité, ça demande l’implication de la municipalité, surtout des loisirs et des travaux publics , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de New Richmond, Éric Dubé, indique que la Ville n'a pas hésité à apporter son soutien à l'organisation des Jeux des 50 ans et plus. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Plus de 250 bénévoles sont nécessaires pour préparer les Jeux des 50 ans et plus. Le comité organisateur est d’ailleurs toujours à la recherche de personnes souhaitant contribuer à l’événement.