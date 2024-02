La C.A de la STO entérine la nouvelle convention collective des chauffeurs

Le conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais (STO) a adopté la nouvelle convention collective des chauffeurs mercredi.

Les syndiqués avaient voté en faveur d’une entente de principe concernant leur contrat de travail conclue avec l’employeur en décembre dernier.

Les membres avaient alors voté à 61,6 % pour l’entente qui prévoit des changements en ce qui concerne notamment les horaires de travail, l’ajout et la bonification de primes ainsi que des augmentations salariales annuelles de 2 % à 3 % selon l’année.

On est fiers d’avoir réussi à rebrasser les cartes et à jeter de nouvelles bases qui reflètent davantage les besoins des chauffeurs, dont un meilleur équilibre vie-travail. Dans le contexte actuel, où l’on doit conjuguer avec d’importants défis de main-d’œuvre, la STO est dorénavant mieux outillée pour répondre aux attentes des travailleurs actuels et futurs , a commenté le président de la STO , Jocelyn Blondin, par voie de communiqué.