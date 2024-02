Le Centre acadien rouvre avec une mission à la hauteur de ses moyens.

Le nouveau directeur Matthias Duc admet qu’il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là.

Je n'ai pas toutes les informations sur la cause de la fermeture, admet-il. Chose certaine, la pandémie a joué un rôle et je crois aussi qu'il y avait vraisemblablement un besoin de repenser la mission du Centre et de le réorganiser afin de mieux servir les communautés universitaires et non universitaires.

Un groupe de personnes regardent des photos d'archives en décembre 2018 avant la fermeture du Centre acadien. Photo : Facebook/Centre acadien - Université Sainte-Anne

Le Centre, fondé en 1972 par J. Alphonse Deveau, possède d'importantes collections d’archives dont certaines datent de l’établissement des Acadiens en Nouvelle-Écosse. Il détient aussi une base de données généalogique des familles acadiennes de Clare.

Ça a même été un musée dans le passé, donc il avait beaucoup de missions. Un petit peu trop par rapport aux moyens dont il disposait , pense Matthias Duc.

Après la fermeture, il y a vraiment eu la volonté de se pencher sur une nouvelle mission, une nouvelle vision pour le Centre acadien. L’ Université Sainte-Anne a engagé un consultant qui a sollicité des opinions diverses afin de repenser le Centre acadien, qui est maintenant plus un centre d'archives.

Matthias Duc, directeur du Centre acadien Photo : Gracieuseté de l'Université Dalhousie

Il explique qu’au fil des années le Centre avait accumulé une quantité importante d'artéfacts et qu’un processus de rétrocession avait été entamé pour les remettre aux donateurs ou à leurs familles.

On ne peut pas vraiment se permettre de les garder, confie-t-il. Ça prend une expertise, un espace et des moyens financiers qu’on n'a pas.

En plus de définir une nouvelle mission pour le Centre, Matthias Duc raconte qu’il y avait du travail à faire pour réaménager un espace propice à cette mission et faire connaître cette vision à tous les Acadiens, pas juste à ceux qui fréquentent l’Université.

À l'instar de la bibliothèque de l'Université Sainte-Anne, qui est ouverte aux usagers de toute la région, le Centre acadien peut servir tous ceux qui souhaitent faire des recherches archivistiques ou généalogiques. Photo : Facebook/Centre acadien - Université Sainte-Anne

C'était beaucoup de défis. Heureusement, on a eu un appui financier du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, dit M. Duc. Ça prend vraiment des moyens pour pouvoir réaménager les lieux, faire des travaux et ce genre de choses.

Un travail qui ne fait que commencer puisque l’ouverture officielle du Centre acadien est prévue le 26 février. Tout le monde est invité à se joindre aux invités d’honneur pour visiter les nouveaux espaces, se familiariser avec la mission et comprendre le fonctionnement du Centre.

L'Université Sainte-Anne relance le Centre acadien. ÉMISSION ICI PREMIÈRE. Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L. Durée de 9 minutes 57 secondes

Matthias Duc sait qu’il restera encore quelques défis à relever par la suite.

Ça va prendre plusieurs années pour rattraper le retard qui est dû à la fermeture, mais aussi au fait que pendant longtemps, le Centre acadien avait très peu de ressources qui lui étaient données et en même temps assumait un trop grand nombre de missions , dit-il.

On va tranquillement essayer de se concentrer sur la mission archivistique, c'est-à-dire préserver le plus de documents possible dans les meilleures conditions possible.

D'après une entrevue à l'émission Le réveil N.-É. et T.-N.-L.