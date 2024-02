Intervention au District : une poussée dans les « règles de l’art », selon un expert

Le professeur de technique policière au Cégep Garneau et ancien policier, Danny Morillon, arrive à la conclusion que la poussée et tout le reste de l’intervention de l’agent Jacob Picard à l’endroit du plaignant, Mathieu Gamache, étaient tout à fait dans « les règles de l’art » et respectaient les enseignements faits aux policiers.

L’agent Jacob Picard est accusé de voie de fait ayant causé des lésions pour son intervention d’octobre 2021 au bar Le District. La vidéo de sa poussée captée par une caméra de sécurité de l'établissement a fait le tour des médias cet automne-là.

L’agent subit en ce moment son procès et c’est au tour de la défense de faire entendre ses témoins.

Mercredi, la défense a fait appel à Danny Morillon, qui est expert en emploi de la force, pour analyser la version policière du déroulement de l’événement et déconstruire les gestes et actions posés par chacun. Son témoignage vient s’ajouter à celui du spécialiste en biodynamique, Denis Rancourt, entendu mardi, qui avait conclu que Jacob Picard avait utilisé une force modérée dans sa poussée.

Publicité

Danny Morillon a lui-même été policier à la Ville de Québec pendant 25 ans, entre 1984 et 2007, notamment dans l’ancêtre de l’unité GRIPP qui patrouillait les bars de Québec. Il est ensuite devenu formateur et instructeur pour les policiers et les futurs policiers.

Dans son témoignage, il met de l’avant la notion qu’un policier en intervention subit le comportement du citoyen, le forçant à s'ajuster en permanence pour assurer la sécurité d’autrui et la sienne. Ce n’est pas le policier qui détermine comment va se terminer l’intervention, c’est le citoyen , estime le témoin expert.

Selon lui, la poussée de Jacob Picard était un geste de force raisonnable dans le contexte où le policier disait vouloir se protéger et prendre ses distances avec le plaignant.

La couronne a maintenant du temps pour contre-interroger Danny Morillon.

Plus de détails à venir.