Une baisse de 64 % du bénéfice net de la division aluminium de Rio Tinto

Le bénéfice net de la division aluminium de Rio Tinto a chuté de 64 % en 2023, par rapport à l’année précédente. Sa performance a principalement été plombée par la baisse du prix de l’aluminium, faisant baisser ses gains à un demi-milliard de dollars américains.

La multinationale anglo-australienne a dévoilé ses résultats financiers annuels mercredi. Rio Tinto a enregistré un bénéfice net de 11,8 milliards de dollars pour l’ensemble de ses activités.

Il s’agit d’une baisse de 12 % par rapport à 2022, alors que le bénéfice net de la minière s’était établi à 13,4 G$, après une année record de 21,4 G$ en 2021. Un dividende de 7,1 G$ sera versé aux actionnaires de l’entreprise.

Le chef de la direction mondiale de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a qualifié les résultats financiers de résilients dans le rapport financier, en insistant sur l’engagement de l’entreprise dans la décarbonation de ses activités.

La multinationale explique la baisse de son bénéfice net en raison de la baisse générale du prix des matières premières observée en 2023 et d’une croissance modeste de la demande.

Une baisse de 17 % du prix de l’aluminium

Les résultats financiers de l’entreprise ont été affectés en particulier par les résultats de la division aluminium, qui a été touchée par une chute de 17 % du prix de l’aluminium au Marché des métaux de Londres (LME). Il est passé de 2703 $ la tonne en 2022 pour s’établir à 2250 $ en 2023.

L'usine de production d'anodes de Rio Tinto au Complexe Jonquière

Le bénéfice net de la division aluminium est ainsi passé de 1,5 G$ en 2022 à 0,5 G$ en 2023. Une légère augmentation de la demande mondiale en aluminium d’environ 1 %, la baisse des prix des matières premières et une augmentation des stocks mondiaux ont contribué à faire chuter le prix de l’aluminium en bourse, indique Rio Tinto.

La production d’aluminium de Rio Tinto a augmenté de 9 % pendant l’année, principalement en raison de la reprise pendant l’année à pleine capacité des opérations de l’aluminerie de Kitimat, en Colombie-Britannique, qui avaient reprise progressivement depuis la grève des travailleurs en 2021.

La production a atteint 3,2 millions de tonnes, comparativement à 3 millions de tonnes l’année précédente.

AP60 et Elysis

Dans son rapport financier, Rio Tinto indique maintenir le cap sur son projet d’investissement annoncé en juin de 1,4 G$ canadiens pour remplacer les six salles de cuves précuites à l’aluminerie d’Arvida par 96 cuves AP60.

La fermeture d’une première salle de cuves aura lieu cette année et le début de la mise en opération de la nouvelle usine est prévue en 2026.

Rio Tinto mentionne également qu’elle compte mettre en opération cette année ses prototypes commerciaux de cuves Elysis, une technologie sans émission de carbone.

Ces cuves prototypes à anodes inertes qui utilisent un courant électrique de 450 kA se retrouvent dans l’unité de démonstration industrielle de l’usine de Rio Tinto d’Alma.

La technologie Elysis permet de produire un aluminium encore plus vert.

Dans son rapport, la multinationale précise qu’elle prévoit continuer à financer son programme d’investissement à partir de ses activités.

Elysis est une coentreprise de Rio Tinto et d’Alcoa, qui a reçu des investissements à parts égales de 80 M$ de Québec et d’Ottawa. Apple a également investi dans le projet.

Aucune mention n’est par ailleurs faite dans le rapport financier au sujet du projet de centre de billettes de Rio Tinto à l’aluminerie d’Alma, qui connaît des retards en raison de l’augmentation des coûts de construction.

Au Canada, Rio Tinto a des installations pour la production d’aluminium au Québec et en Colombie-Britannique, une mine de diamants aux Territoires du Nord-Ouest, la division Fer et Titane ainsi que la Compagnie minière IOC, qui exploite une mine de fer au Québec et au Labrador.