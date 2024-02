Nouvelle couronne pour Taylor Swift : la chanteuse américaine est arrivée en tête des ventes mondiales en 2023, pour la quatrième fois depuis que la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) dresse ce classement.

C'est la 11e fois que cette liste est établie, sur la base des ventes mondiales d'un artiste ou d'un groupe au cours de l'année écoulée, tous formats confondus, diffusion, téléchargements et supports physiques, et sur l'ensemble de son répertoire , a expliqué mercredi l’organisme qui représente l'industrie de la musique enregistrée dans le monde.

La consécration de Taylor Swift pour l’année 2023 fait suite à celles de 2014, 2019 et 2022. L' IFPI salue une année exceptionnelle au cours de laquelle [elle] a hissé trois albums [...] en tête des classements , à savoir Midnights, Speak Now (Taylor’s Version) et 1989 (Taylor’s Version), lancé en octobre dernier.

Avec sa tournée Eras, détentrice de tous les records, elle a remis en lumière l'ensemble de son répertoire sur les plateformes de diffusion aux quatre coins de la planète, poursuit l'organisme. Ce phénomène a été illustré par la résurgence du titre Cruel Summer, initialement sorti en 2019, redevenu numéro 1 des classements quatre ans plus tard.

La K-Pop domine le top 10

Les vedettes de la K-Pop Seventeen et Stray Kids se classent en 2e et 3e position des ventes mondiales, au terme d'une année record pour les artistes coréens , affirme l’ IFPI . Quatre groupes de pop coréenne figurent d’ailleurs dans le top 10, avec Tomorrow X Together à la 7e place et NewJeans en 8e position.

À 34 ans, Taylor Swift est entrée de nouveau dans l'histoire de la pop au début du mois en remportant un quatrième Grammy pour le titre prestigieux du meilleur album. La musicienne fait ainsi mieux que des légendes américaines de la musique comme Frank Sinatra, Paul Simon ou Stevie Wonder.

Elle avait profité de ses remerciements aux prix Grammy pour annoncer son prochain album, The Tortured Poets Department, qui sortira le 19 avril.