Des représentants syndicaux de Sault-Sainte-Marie ont participé à un point de presse mercredi à Queen's Park pour réclamer un meilleur accès aux soins de santé, alors qu’environ 10 000 patients du Group Health Centre vont perdre leur médecin de famille cette année, parce qu'une dizaine de docteurs partent à la retraite ou ont démissionné.

Le syndicat, qui a grandement aidé à mettre sur pied le Group Health Centre dans les années 1960, a écrit une lettre au gouvernement Ford pour dénoncer cette situation.

Marc Ayotte travaille pour les Métallos à Sault-Sainte-Marie. S’il n’est pas lui-même touché par le départ des médecins, car son médecin de famille est à Sudbury, la situation l’inquiète grandement.

On est ici pour se battre pour garder notre centre de santé.

Il raconte qu’au moment de la création du centre, les syndiqués ont investi beaucoup d’argent, avec la promesse qu’ils auraient accès à des soins toute leur vie.

Mais maintenant, des retraités, incluant des gens âgés de plus de 80 ans, sont en train de perdre cet accès, souligne le syndicat.

Des milliers d’autres patients pourraient s’ajouter à la liste, si bien que le Syndicat des Métallos estime que plus du quart des résidents de Sault-Sainte-Marie pourraient bientôt se retrouver sans un fournisseur de soins primaires, ainsi que des résidents des communautés avoisinantes.

L'opposition demande aussi au gouvernement d'agir

Les représentants syndicaux étaient accompagnés de Marit Stiles, cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD), et de la porte-parole de l’opposition en matière de santé, France Gélinas.

Mme Stiles a affirmé que le gouvernement Ford n’a rien fait depuis 6 ans pour s’attaquer à la pénurie de médecins dans le Nord de l’Ontario.

Le problème n’est pas nouveau, mais les néo-démocrates tirent sur la sonnette d’alarme depuis des années.

Pour sa part, Mme Gélinas a souligné que le Group Health Centre demande de l’aide du gouvernement depuis des années, entre autres pour embaucher des infirmières praticiennes.

Il y a des infirmières praticiennes sous-employées dans le Nord de l’Ontario , a-t-elle dit. La preuve, à Sudbury il y en a qui ouvrent une clinique privée et ils vont faire payer les patients, car il n’y a personne qui a l’argent pour les embaucher.

Ouvrir en mode plein écran France Gélinas a souligné que plusieurs autres centres de santé et clinique médicale demandent des fonds pour embaucher des infirmières praticiennes et d'autres professionnels de la santé. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Lors de la période de questions, la chef néo-démocrate a demandé au premier ministre Doug Ford et à la ministre de la Santé, Sylvia Jones, comment ils justifiaient que près de 2 millions d'ontariens soient sans médecins de famille.

Le gouvernement a rappelé qu'il a récemment investi plus de 100 millions de dollars pour de nouvelles équipes de soins primaires, et augmenté le nombre de places pour former des médecins.

Le ton a monté, et le président de l'assemblée a dû intervenir quelques fois pour demander le calme.

Les progressistes-conservateurs et les néo-démocrates ont tous les deux blâmé les libéraux, qui étaient au pouvoir de 2003 à 2018, pour l'état actuel du système de santé.

Avec les informations de Camille Gris Roy